Фінляндія поскаржилася Зеленському на інциденти з українськими дронами

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час розмови з Володимиром Зеленським наголосив, що порушення повітряного простору країни безпілотниками є неприйнятним. Втім, Фінляндія згодна з тим, що Україна має право себе захищати.

Про це він сказав у коментарі Yle.

Що у Фінляндії думають про порушення свого повітряного простору українськими дронами?

Йдеться про інцидент, який стався вранці 3 травня – за попередніми даними, два дрони могли залетіти на територію Фінляндії. Це питання Орпо порушив під час двосторонньої зустрічі з українським президентом.

Я наголосив, що Фінляндія підтримує Україну і розуміє її необхідність захищатися. Проте неприпустимо, щоб фінський повітряний простір порушувався і щоб дрони залітали в наш повітряний простір,

– зазначив глава фінського уряду.

За його словами, влада має перевірену інформацію про події, а будь-яке порушення повітряного простору розглядається як серйозна загроза.

Орпо також запевнив, що Фінляндія має достатні можливості для контролю ситуації та захисту свого неба, і найближчим часом ці спроможності ще посилять.

Він висловив думку, що після обговорення цього питання українська сторона вживе заходів, аби подібні випадки більше не повторювалися.

Раніше до Фінляндії також залітали українські дрони