Усе може різко змінитись: як Мадяр ставиться до України та що буде з допомогою від ЄС

Петер Мадяр здобув перемогу на парламентських виборах в Угорщині, а його партія "Тиса" витіснила політичну силу Віктора Орбана після 16 років перебування при владі. Це стало однією з найбільших політичних змін в країні за останні роки.

На цьому тлі постає питання, чи зміниться підхід Будапешта до рішень ЄС, яким буде курс Петера Мадяра щодо України та чи розірве він залежність країни від Росії. Ці теми ексклюзивно для 24 Каналу розібрали політичні експерти та аналітики.

Як Мадяр ставиться до України та чи змінить курс Угорщини?

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що зміна політичного обличчя в Угорщині не обов'язково призведе до зміни курсу щодо України.

Петер Мадяр може бути менш різким у публічних заявах, однак це не означає зміни базової позиції Будапешта щодо України та її європейської інтеграції.

Загородній припустив, що навіть за нової влади Угорщина, ймовірно, не відмовиться від своїх підходів у питаннях, пов'язаних з Україною, зокрема щодо її членства в ЄС. Він також думає, що попри зміну риторики, суттєвого перегляду політики Угорщини щодо України очікувати не варто, оскільки Будапешт і надалі діятиме у власних інтересах у межах уже сформованої лінії.

Таку думку не підтримує радник Офісу президента Михайло Подоляк. Він вважає, що результати парламентських виборів в Угорщині є позитивними як для Європейського Союзу, так і для України. Він зазначив, що після перемоги партії "Тиса" країна перебуває на етапі формування нового уряду, після чого стартують переговори з ЄС.

На його думку, це відкриває нову політичну фазу у відносинах Будапешта та Брюсселя. Європа фактично виграла від результатів виборів.

Вони отримали ще одну перспективну і потужну країну, яка буде корелювати свої дії з загальними діями Європи. Це дуже важливо. Тобто не буде зловживання правом вето,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Він також вважає, що після завершення процесу формування уряду Угорщина та ЄС зможуть швидко досягати компромісів, що позитивно вплине на ухвалення рішень у Євросоюзі, зокрема й щодо підтримки України.

Посилення європейської єдності має пряме значення для України, адже впливає на спільну позицію Заходу у війні проти Росії, а також на глобальні процеси. А останні політичні зміни в низці країн Європи свідчать про поступову трансформацію ставлення до Росії, що, на його думку, матиме вплив і на інші держави регіону.

Чи буде Мадяр загравати з Росією?

Мадяр поки що не демонструє чіткої проукраїнської позиції, а його заяви щодо кредиту на 90 мільярдів євро радше вказують на спробу уникнути прямої відповідальності.

Новий прем'єр-міністр Угорщини заявив, що країна готова розблокувати кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України, однак лише за умови відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Попри попередні сигнали про відсутність перешкод для надання допомоги Києву, наразі Будапешт зберігає стриману позицію і пов'язує своє рішення з енергетичними питаннями.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що Угорщина залишається залежною від дешевих російських енергоресурсів, однак не готова відмовитися від підтримки Європейського Союзу.

Новий прем'єр фактично перекладає відповідальність за розблокування кредиту для України на попереднє керівництво країни, одночасно пов'язуючи це питання з можливим відновленням нафтопроводу "Дружба". Такий підхід свідчить про небажання ухвалювати складні політичні рішення.

Не варто очікувати, що новий прем'єр буде суперпроєвропейським,

– сказав Клочок.

А Росія займає вичікувальну позицію, керуючись прагматичними інтересами, адже для Угорщини ключовими залишаються дешеві нафта і газ.

Щодо енергетичної політики, суттєвих змін очікувати не варто. Новий прем'єр, ймовірно, не буде настільки відверто проросійським, як його попередник, однак і не демонструватиме рішучих кроків у напрямку повної диверсифікації енергопостачання.

Водночас уряд не зможе відмовитися від співпраці з ЄС, оскільки для угорської економіки критично важливими є фінансові ресурси обсягом близько 35 мільярдів євро.

Європейський Союз висуває низку умов для отримання цих коштів, зокрема щодо посилення антикорупційної політики та інституційних реформ. Експерт підкреслив, що частина цих вимог може сприяти зближенню країни з ЄС. Мовиться про боротьбу з корупцією та перегляд використання значних фінансових ресурсів, які раніше опинилися під контролем структур, пов'язаних із попередньою владою.

Хоча повного розриву контактів із Росією очікувати не варто, нова влада навряд чи діятиме настільки відверто у взаємодії з російською стороною, як це відбувалося раніше.

Цікаво, що після поразки попередньої влади на парламентських виборах в Угорщині колишній очільник МЗС намагався знищити документи, пов'язані з ухваленням рішень щодо санкцій проти російських громадян. Втім, такі дії навряд чи допоможуть уникнути відповідальності у разі початку розслідування, адже існують підстави вважати, що частина інформації вже могла бути скомпрометована або збережена.

Чи блокуватиме Мадяр допомогу Україні?

У Євросоюзі заблоковано пакет допомоги для України на 90 мільярдів євро. Для Києва ці кошти є критично важливими, адже без них бюджет на друге півріччя не збалансовується, а ключовою перешкодою залишається позиція Угорщини.

Як повідомив спеціаліст із комунікацій ГО Razom We Stand Максим Гардус, Будапешт може зрештою зняти вето, однак робитиме це, ймовірно, з прагматичних міркувань. Він вважає, що Угорщина торгуватиметься насамперед за доступ до власних коштів Євросоюзу, а не за політичні поступки.

Для України фінансування є критичним, оскільки без нього не сходиться державний бюджет. Водночас можливе розблокування допомоги він пов'язує не зі зміною політичного курсу Угорщини, а з бажанням нової влади отримати економічну вигоду.

Гардус припустив, що Будапешт зацікавлений у розмороженні європейських коштів, які наразі заблоковані через зауваження щодо верховенства права, прав людини та антикорупційної політики. Саме ці ресурси є ключовими для стабілізації угорської економіки.

Зверніть увагу! Делегація Єврокомісії 17 квітня прибуде до Будапешта для попередніх переговорів, під час яких планують обговорити ключові фінансові питання, зокрема кредит для України на 90 мільярдів євро та можливе фінансування Угорщини з фондів ЄС. У Єврокомісії наголошують, що час є критичним як для рішення щодо української позики, так і для розподілу європейських фондів, тому сторони прагнуть не відкладати прогрес до офіційного формування нового уряду.

Новий уряд Угорщини намагатиметься продемонструвати виборцям ефективність, зокрема показати здатність домовлятися з Брюсселем і забезпечувати надходження коштів.

Ризик загострення, в принципі, існує, але я думаю, що він малоймовірний, адже обидві сторони зацікавлені у співпраці,

– зауважив Гардус.

Нова угорська влада має обмежений час, щоб виправдати очікування виборців, адже без швидких економічних результатів рівень довіри може стрімко знизитися. Тому Угорщина зацікавлена у якнайшвидшому налагодженні співпраці з Євросоюзом. Гардус вважає, що домовленість між Брюсселем і Будапештом вигідна обом сторонам, а питання фінансової допомоги Україні може стати частиною ширшого компромісу.

