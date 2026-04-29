"Якби не ми – ви б розмовляли французькою": король Чарльз тонко потролив Трампа

Король Великої Британії Чарльз III здійснив візит до США. Під час урочистої державної вечері у Білому домі британський монарх та президент США Дональд Трамп обмінялися серією жартівливих реплік.

Як повідомляють міжнародні медіа, зокрема AFP і BBC, у своїй промові Чарльз III згадав слова Трампа про вирішальну роль Штатів у Другій світовій війні, коли американський президент раніше заявляв, що без участі США європейські країни могли б опинитися під німецьким впливом і "говорити німецькою мовою".

Як монарх потролив Трампа?

У відповідь на попередні гучні заяви американського лідера Чарльз дозволив собі іронічне зауваження, зазначивши, що якби не історична роль Великої Британії та її колоніального впливу в Північній Америці, то сучасні Сполучені Штати могли б говорити французькою.

Ця фраза викликала помітну реакцію аудиторії та була сприйнята як дипломатичний жарт із відсиланням до ранньої історії континенту, коли Британія та Франція змагалися за контроль над територіями Північної Америки.

Чарльз III продовжив свою промову в тому ж іронічному ключі, згадавши історичний епізод 1814 року, коли британські війська під час війни спалили будівлю Білого дому. Монарх подав це як "історичну спробу реконструкції", що також викликало сміх серед присутніх.

Окремо він пожартував і про Бостонське чаювання 1773 року, назвавши вечерю "набагато спокійнішою альтернативою" цій події.

Довідка. "Бостонське чаювання" – це політична акція протесту американських колоністів 16 грудня 1773 року, коли учасники організації "Сини свободи", переодягнені індіанцями, знищили вантаж чаю англійської Ост-Індійської компанії в Бостонській гавані.

Як президент США відреагував на жарти?

За інформацією журналістів, сам Трамп у відповідь також підтримав дружній тон заходу. Він відзначив виступ короля в Конгресі США, заявивши, що тому вдалося підняти навіть політичних опонентів із місць, та загалом підкреслив "особливий характер відносин" між Вашингтоном і Лондоном.

Окрім жартів, вечір мав і символічний вимір: сторони обговорювали історичні зв'язки між країнами та перспективи подальшої співпраці.

У рамках протоколу Чарльз III також зробив подарунок американському президентові – дзвін, пов'язаний із британським підводним човном часів Другої світової війни HMS Trump.

Що ще обговорювали під час зустрічі?

Повідомлялося, що Трамп згадував Володимира Путіна та його дії у контексті війни, зокрема його бажання "знищити все", однак король намагався не загострювати цю тему, зосереджуючись на інших аспектах візиту.

Водночас Чарльз III наголосив, що світ нині переживає період значної нестабільності – від Європи до Близького Сходу, що створює нові виклики для міжнародної безпеки. Він підкреслив, що для підтримки України та її народу потрібна "непохитна рішучість", аби досягти справедливого і тривалого миру.

Також монарх провів паралелі з подіями 11 вересня 2001 року, коли вперше була застосована стаття 5 НАТО про колективну оборону, зазначивши, що сьогодні світ знову потребує подібної єдності союзників.