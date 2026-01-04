"Ми прийматимемо рішення": Рубіо відповів на заяви віцепрезидентки Венесуели

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував ситуацію у Венесуелі. За його словами, адміністрація Дональда Трампа не визнає віцепрезидентку Делсі Родрігес легітимною лідеркою країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Що Рубіо каже про Венесуелу?

3 січня віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням до народу на державному телебаченні. Вона заявила, що вона заперечує можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро "єдиним лідером".

Ці слова політикині прокоментував Марко Рубіо: він пояснив, що подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій найближчими тижнями.

Ми орієнтуємося в напрямку, в якому це (ситуація у Венесуелі, – 24 Канал) рухатиметься вперед. І це те, на що у нас є важелі впливу,

– додав держсекретар США.

За словами Рубіо, США "просто не могли працювати" з Мадуро й адміністрація Дональда Трампа не визнає віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес чинною легітимною лідеркою країни.

Нагадаємо, раніше венесуельська армія підтримала віцепрезидентку Делсі Родрігес як тимчасову виконувачку обов'язків президента Венесуели. Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопез також заявив, що США викрали президента країни, якого нібито "обрав народ".

З чого все розпочалося?