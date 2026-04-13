Будапешт вибухнув святкуваннями: тисячі людей вийшли на вулиці після поразки Орбана
- У Будапешті відбулися масові святкування після оголошення поразки Віктора Орбана на виборах.
- Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула перемогу, що викликало радість серед тисяч мешканців міста.
У столиці Угорщини тисячі людей влаштували спонтанні святкування після оголошення результатів виборів, які засвідчили поразку Віктора Орбана. Вулиці Будапешта заповнилися натовпами з національними прапорами.
За повідомленням угорського видання 444.hu, перші результати підрахунку голосів засвідчили впевнену перемогу опозиційної партії "Тиса".
Що відомо про святкування в столиці Угорщини після перемоги Мадяра?
У столиці Угорщини Будапешті після парламентських виборів 12 квітня відбулися масові святкування. Після опублікування перших результатів стало відомо, що перемогу здобуває опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
Після появи попередніх результатів тисячі мешканців міста вийшли на вулиці. У центрі Будапешта утворилися великі натовпи, які святкували зміну політичного курсу країни.
На вулицях угорської столиці відбулися масові святкування / Фото 444.hu
У мережі та медіа публікують фото з місця подій: вулиці заповнені людьми, які тримають угорські прапори та вітають результати голосування. Будапешт, який протягом років правління Орбана залишався опозиційно налаштованим, став епіцентром святкових акцій.
Важливо! Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром перемогла на парламентських виборах в Угорщині, здобувши конституційну більшість. Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, привітали Мадяра з перемогою і висловили надію на посилення співпраці з Угорщиною.
Перемога "Тиси" на парламентських виборах в Угорщині: перші заяви Мадяра
Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр у ніч на 13 квітня звернувся до тисяч своїх прихильників у Будапешті після переконливої перемоги на виборах. Він заявив, що політична сила здобула значну перевагу і розраховує отримати дві третини місць у парламенті, що відкриє шлях до швидких змін у країні.
За його словами, чинний прем'єр Віктор Орбан має залишити посаду, адже Угорщині необхідні новий парламент і перехідний уряд. Мадяр також наголосив на намірі відновити активну співпрацю у межах угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини.
Серед пріоритетів він назвав зміцнення міжнародних зв'язків і повернення довіри партнерів. Політик додав, що найближчим часом планує відвідати Відень, а згодом – Брюссель для переговорів щодо фінансування з боку ЄС.