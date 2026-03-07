Іран знову гатить по Дубаю: під ударом був аеропорт, БпЛА влетів у хмарочос, є пожежі
- Іран 7 березня атакував міжнародний аеропорт у Дубаї, ціллю ймовірно був обтічник радіолокаційної станції.
- Вибух у районі Дубай Маріна пошкодив хмарочос 23 Marina, спричинив пожежу та евакуацію. Попередньо, на місці – без постраждалих.
На тлі вступу ОАЕ у війну Іран 7 березня знову почав бити по Дубаю. Під атакою опинилися аеропорт, уламки БпЛА могли пошкодити хмарочос, також виникли пожежі.
Про це повідомляє AP та CNN. У соціальних мережах очевидці також публікують багато відео із наслідками іранських ударів по Дубаю.
Що відомо про атаку Дубая 7 березня?
Ще зранку 7 березня Іран атакував міжнародний аеропорт у Дубаї. За даними аналітика MenchOsint, ціллю удару, ймовірно, була саме обтічник радіолокаційної станції, але дрон промахнувся на кілька метрів.
Іран ударив по міжнародному аеропорту у Дубаї / Відео з акаунту @MenchOsint
Після 21:00 за місцевим часом (19:00 – за київським) у районі Дубай Маріна прогримів потужний вибух. Після цього там бачили велику пожежу.
У Дубай Маріні пролунав вибух / Відео з акаунту @dav214840 у соцмережі Х
Пізніше стало відомо, що один з іранських безпілотників або ж його уламок влучив у хмарочос. За попередньою інформацією, могла постраждати 88-поверхова будівля 23 Marina.
У хмарочосі 23 Marina бачили дим після атаки іранським БпЛА: дивіться відео
Повідомлялося, що люди в жаху покидають будівлю. На місце події прибули екстрені служби, ведеться евакуація.
Також повідомляли, що на мосту Дубай Хілс загорівся автомобіль внаслідок падіння уламків збитого іранського БпЛА. Можливо, на місці є жертви.
У Дубаї після атаки БпЛА міг загорітися автомобіль / Відео з акаунту @Mimienje
Згодом стало відомо, що людей з хмарочоса, куди влучив іранський дрон, навколо пристані Дубая евакуювали. Серед евакуйованих були працівники американського телеканалу CNN. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Що відомо про останні вибухи в ОАЕ через атаки Ірану?
Уранці 7 березня повідомлялося про вибухи в районі міжнародного аеропорту Дубая. У соцмережах також з'явилося відео, на якому видно, ймовірно, влучання "Шахеда", після цього на летовищі виник дим.
5 березня вчергове гриміли вибухи в Абу-Дабі. В ОАЕ повідомляло, що ППО країни перехопило іранські ракети та дрони поблизу міжнародного аеропорту.
Цікаво, що президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян оголосив про вступ країни у війну проти Ірану. Це зміна традиційного підходу ОАЕ у ставленні до Ірану.