У викраденні Мадуро зіграли роль таємничі дрони

Стелс-дрони RQ-170 були використані в операції під назвою "Абсолютна рішучість", у межах якої відбулося викрадення президента Венесуели разом із його дружиною. Повітряні сили США запустили щонайменше один, а ймовірно одразу кілька таких БпЛА.

Це стало рідкісним прикладом фактично публічного застосування такого надсекретного озброєння. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Defence Express.

Що відомо про дрони, які допомогли затримати Мадуро?

Безпілотник RQ-170 Sentinel належить до числа найбільш закритих і маловідомих зразків озброєння армії США. За оцінками, американські військові можуть мати лише кілька десятків таких апаратів, а значна частина інформації про них досі перебуває під грифом таємності.

Втім, як зазначає видання The War Zone, у використанні цих дронів для операції у Венесуелі немає нічого несподіваного, адже саме для подібних завдань RQ-170 і створювалися.

Основне призначення апарата полягає у прихованій розвідці та тривалому спостереженні за критично важливими цілями глибоко на території противника.

У Defense Express також нагадують, що раніше США відпрацьовували спільне застосування RQ-170 із пілотованою авіацією.

Зокрема, під час навчань у серпні 2020 року ці дрони діяли разом із винищувачами F-35A, F-22 та F-15E, стратегічними бомбардувальниками B-2A Spirit, а також літаком радіоелектронної боротьби EA-18G Growler.

Попри високий рівень секретності, відомо, що RQ-170 перебуває на озброєнні вже понад 15 років, щонайменше з моменту, коли США офіційно визнали його існування.

Він є розробкою підрозділу Sku

nk Works оборонного гіганта Lockheed Martin.

Імовірно, апарат оснащений радіолокаційною станцією з активною фазованою антенною решіткою, здатний виявляти рухомі наземні цілі, а також має засоби радіоелектронної та технічної розвідки.

Подробиці операції "Абсолютна рішучість"