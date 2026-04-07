ЦАХАЛ дав незвичайне попередження: іранців закликали уникати залізниці

Армія оборони Ізраїлю видала незвичайне "термінове попередження" населенню Ірану. Іранців закликають не подорожувати поїздами по країні до вечора 7 квітня.

Про це пише CNN та The Times of Israel.

Що сказав ЦАХАЛ іранцям?

Речник ЦАХАЛу, підполковник Камаль Пенхасі терміново звернувся до іранців із закликом утриматися від поїздок залізницею до 21:00 за іранським часом. Попередження стосується усього Ірану.

"Ваша присутність у поїздах та поблизу залізничних колій наражає ваше життя на небезпеку", – зазначив він.

Втім, армія оборони Ізраїлю опублікувала це попередження на своєму перському акаунті на X, який заблокований по всьому Ірану, як й інші західні ресурси.

Нагадаємо, що Іран тримає своїх громадян у цифровій блокаді вже 37 днів. Відключення інтернету почалося ще 28 лютого. В іранців є тільки обмежений доступ до внутрішнього інтернету.

Варто зауважити, що напередодні міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ЦАХАЛу наказали "продовжувати завдавати ударів повною силою" по національній інфраструктурі терористичного режиму Ірану.

