Геополітика Близький Схід На тлі удару БпЛА по базі: Італія виводить свої війська з Іраку
13 березня, 16:48
Поліна Буянова
Основні тези
  • Італія поступово виводить війська з Ербілю в Іраку через ескалацію бойових дій, наразі там залишилося близько 140 військових.
  • За словами чиновника, Італія також вивела військові підрозділи з Катару, Кувейту та Бахрейну.

Італія виводить свої війська з напівавтономного регіону Курдистан в Іраку, який став однією з гарячих точок війни на Близькому Сході.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Читайте також Фінал, який може вийти з-під контролю: як війна на Близькому Сході стає дедалі небезпечнішою 

Чому Італія виводить війська?

За словами італійського чиновника, Італія поступово виводить свої сили з бази Camp Singara в Ербілі з початку бойових дій. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні також раніше заявляла, що Італія не має наміру вступати у війну.

Із понад 300 військових, які перебували там до початку ескалації, близько 100 вже повернулися до Італії, а ще приблизно 70 перебувають у Йордані. 

Наразі в Ербілі залишаються близько 140 італійських військових.

Виведення решти італійських військ стало більш нагальним після того, як у ніч на четвер (12 березня, – 24 Канал) безпілотник завдав удару по базі Camp Singara. Унаслідок цієї атаки ніхто з військових не постраждав, 
– повідомили у WSJ.

Крім того, за словами співрозмовника видання, Італія також вивела військові підрозділи з Катару, Кувейту та Бахрейну.

Під удар також потрапили інші військові бази

  • Ввечері 12 березня стало відомо, що іранські дрони-камікадзе атакували французьку військову базу в Іраку. За даними губернатора Ербіля Омеда Кошнау та джерела в силах безпеки, щонайменше шестеро французьких військових зазнали поранень. Їх госпіталізували.
     

  • 1 березня під удар безпілотника також потрапила британська військова база "Акротірі" на Кіпрі. Варто зазначити, що вона є найбільшою базою ВПС Великої Британії за межами країни.
     

  • На тлі ескалації на Близькому Сході Україна отримала понад 10 звернень від країн світу щодо підтримки у захисті від іранських "Шахедів". За словами Володимира Зеленського, питання спільного захисту від дронових атак планують обговорювати із міжнародними лідерами.