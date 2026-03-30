Отримав чергового ляпаса: політолог припустив, як Трамп спробує відвернути увагу від Ірану

Позиція Дональда Трампа може змінюватися. Раніше він очікував отримати швидку перемогу на Близькому Сході, щоб відвернути увагу від невдалих переговорів щодо війни Росії проти України. Президент США хотів підняти свій рейтинг напередодні виборів у Конгрес у листопаді 2026 року.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун озвучив 24 Каналу думку, що зараз Трамп може повернутися від операції проти Ірану до війни в Україні. Його команда завжди діє без розрахунку, які дії можуть допомогти стабілізувати ситуацію і на міжнародній арені, і всередині США.

Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України

"Отримавши чергового ляпаса і на Близькому Сході, не виключаю, що з ще більшою завзятістю Трамп зараз почне повертатися до російсько-української війни для того, аби відвернути увагу вже від Ірану. Як би парадоксально це не було, саме в такій логіці працює американська адміністрація", – сказав він.

Чому Трамп не визнає допомогу Ірану з боку Росії?

Станом на зараз Дональд Трамп не визнає допомоги Тегерану у війні на Близькому Сході. Максим Джигун припустив, що американський лідер досі вважає ситуацію в Ірані зовсім іншою ніж війна в Україні. Однак це складові глобальної війни "вісі зла" проти демократичного світу.

Трамп досі не може прийняти думки, що спроможність іранського режиму, зокрема, чинити опір США – це прямий наслідок взаємодії Ірану з Росією, Китаєм та іншими регіонами. Тому поки Трамп не зрозуміє, що питання розірвання зв'язків з Росією є умовою успіху Штатів на міжнародній арені, доти нічого не буде,

– пояснив політолог.

Які плани Трампа щодо війни на Близькому Сході?