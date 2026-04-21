Трамп заявив, що вже перемагає у війні з Іраном і розкритикував ЗМІ, які цього не помітили

Президент США Дональд Трамп розповів про основні перемоги своєї країни в Ірані. Він накинувся на медіа, які вважають бойові дії на Близькому Сході невдалими.

Про свою "перемогу" американський президент розповів у власних соцмережах.

Що заявив Трамп з приводу війни в Ірані?

Президент США вважає, що вже виграє війну, до того ж "з дуже великою перевагою". Він вважає, що справи йдуть дуже добре та похвалив американських військових.

Також Трамп назвав жахливими та огидними такі американські медіа як The New York Times, Wall Street Journal та Washington Post, за те, що вони пишуть, що США програють війну. Він також назвав ці новини фейковими.

Антиамериканські ЗМІ, що поширюють фейкові новини, вболівають за перемогу Ірану, але цього не станеться, бо я головний! Так само як ці непатріотичні люди використали кожну унцію своїх обмежених сил, щоб боротися зі мною на виборах, вони продовжують робити це з Іраном. Результат буде тим самим – він уже є!

– написав президент США у соцмережах.

Також він назвав основні досягнення Сполучених Штатів у війні, на його думку:

Флот Ірану повністю знищений.

У нього немає протиракетного чи протилітакового обладнання.

Іранські колишні лідери здебільшого зникли. Трамп назвав це зміною режиму.

Найголовніше – блокада, яку Трамп обіцяє не знімати, доки не буде мирної угоди. На думку президента Сполучених Штатів вона повністю знищує Іран. Трамп вважає, що ісламська республіка втрачає 500 мільйонів доларів на день, що є неприйнятною цифрою навіть у короткостроковій перспективі.

Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу пояснив, що головне зараз не лише те, хто саме перекриває Ормузьку протоку, а й те, що Сполучені Штати шукають спосіб вийти з конфлікту без відвертої поразки.

Дональд Трамп хоче завершити цю війну, але просто оголосити про вихід не може, бо йому потрібен результат, який можна буде подати як перемогу. У Вашингтоні таку перемогу бачать у тому, щоб забрати в Ірану збагачений уран і зменшити його можливості рухатися до ядерної зброї.

