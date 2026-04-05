Трамп заявив про масований удар по Тегерану: нібито ліквідовано військових лідерів Ірану
Президент США Дональд Трамп повідомив про нібито масовані удари по Тегерану. За його словами, внаслідок атаки могли бути ліквідовані військові керівники Ірану.
Відповідними кадрами, які нібито підтверджують удар по Ірану, він поділився у своїй соціальній мережі Truth Social.
Що заявив Трамп про удар по Тегерану?
У дописі американський лідер стверджує, що внаслідок атаки було ліквідовано військових керівників Ірану.
Багатьох військових лідерів Ірану, які керували країною погано та нерозважливо, ліквідовано – разом із багато чим іншим – цим масованим ударом по Тегерану,
– зазначив він.
Водночас наразі відсутнє інші підтвердження цієї інформації. Також невідомо, коли саме та де були зняті оприлюднені відео з вибухами. Офіційні джерела Ірану поки не коментували заяву.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп виступив із черговим жорстким ультиматумом до Ірану, закликавши Тегеран негайно відновити судноплавство через Ормузьку протоку. У разі відмови, за його словами, країну може чекати "справжнє пекло". Американський президент впевнено заявляв, що легко зможе відкрити Ормузьку протоку, проте це займе деякий час.
Війна в Ірані: останні новини
4 квітня стало відомо, що Іран частково розблокував Ормузьку протоку, дозволяючи проходити суднам з "товарами першої необхідності". Проте, деталі того, хто саме може проходити через протоку – залишаються незрозумілими.
Відомо, що через бойові дії в Ірані, США втратила два літаки в один день. 3 квітня Іран збив літак американських ВПС F-15E. Згодом США втратили літак A-10 Warthog над Ормузькою протокою, пілот врятувався.
Раніше Politico писало, що у США починаються труднощі в Ірані. Американці стикаються з вибором між припиненням операції в Ірані з репутаційними втратами або переходом до наземних дій, оскільки стратегічні цілі для авіаударів майже вичерпані. Контроль Ірану над Ормузькою протокою створює економічний тиск на США. Демократи в Конгресі вимагають чіткої стратегії завершення конфлікту.