Трамп заявив про масований удар по Тегерану: нібито ліквідовано військових лідерів Ірану

Президент США Дональд Трамп повідомив про нібито масовані удари по Тегерану. За його словами, внаслідок атаки могли бути ліквідовані військові керівники Ірану.

Відповідними кадрами, які нібито підтверджують удар по Ірану, він поділився у своїй соціальній мережі Truth Social.

Що заявив Трамп про удар по Тегерану?

У дописі американський лідер стверджує, що внаслідок атаки було ліквідовано військових керівників Ірану.

Багатьох військових лідерів Ірану, які керували країною погано та нерозважливо, ліквідовано – разом із багато чим іншим – цим масованим ударом по Тегерану,

– зазначив він.

Водночас наразі відсутнє інші підтвердження цієї інформації. Також невідомо, коли саме та де були зняті оприлюднені відео з вибухами. Офіційні джерела Ірану поки не коментували заяву.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп виступив із черговим жорстким ультиматумом до Ірану, закликавши Тегеран негайно відновити судноплавство через Ормузьку протоку. У разі відмови, за його словами, країну може чекати "справжнє пекло". Американський президент впевнено заявляв, що легко зможе відкрити Ормузьку протоку, проте це займе деякий час.

