Росія змінила тактику ударів по Україні через війну в Ірані, – The Sunday Times

США змушені розгортати велику частку систем ППО для захисту регіону Перської затоки, що постійно зазнає іранських атак. Як наслідок, через війну на Близькому Сході запаси ракет для ЗРК Patriot невпинно вичерпуються. Росія тим часом використовує цю ситуацію для того, аби посилити удари по Україні.

Користуючись дефіцитом ракет-перехоплювачів, Москва запускає на Україну рої дронів, щоб ще більше виснажити її ППО. Про це пише The Sunday Times.

Як Росія використовує війну в Ірані для ударів по Україні?

За останні два тижні російські сили почали проводити масовані повітряні атаки навіть удень. Деякі з них тривали до 24 годин і охоплювали до 1000 дронів. Мета ворога – змусити Україну витрачати дорогі ракети. Адже кожна ракета PAC-3 до систем Patriot коштує близько 4 мільйонів доларів.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що російські атаки дедалі частіше відбуваються вдень і тривають довше, ніж зазвичай. Через це їх важче відбивати. Виснажені після нічних чергувань екіпажі змушені працювати в складніших умовах.

Окрім того, денні й тривалі атаки також негативно впливають на економіку, адже підприємства та школи змушені на цей час припиняти роботу.

Раніше Росія здебільшого атакувала вночі, але тепер протягом останніх тижнів вона не лише запустила рекордні 6500 дронів, а й дедалі частіше комбінує нічні й денні хвилі атак.

У п'ятницю, 3 квітня, масштабна атака тривала 10 годин і передбачала 542 дрони, 27 крилатих і 10 балістичних ракет.

За словами Ігната, ворог також використовує дрони-приманки, які імітують "Шахеди", щоб перевантажити українську ППО. Він визнав, що стратегія Росії частково спрацьовує: Україна відчуває нестачу ракет Patriot і потребує поповнення їх запасів. В іншому разі їм не буде чим захищати критичну інфраструктуру.

Через різке зростання попиту в Перській затоці запаси ракет Patriot у США швидко зменшуються. Водночас адміністрація Трампа, як зазначається, зосереджена на інших пріоритетах, ніж потреби України. Через це Київ розглядає можливість звернутися напряму до громадян США та Конгресу з проханням про додаткову військову допомогу.

