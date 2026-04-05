В інтерв'ю Associated Press президент заявив, що Україна може поділитися з партнерами власним досвідом.

Дивіться також "Відкрийте протоку, або ви будете жити в пеклі": Трамп знову пригрозив Ірану

Як Україна може допомогти країнам Перської затоки?

Глава держави пояснив, що Україна мала схожу проблему, коли Росія заблокувала її продовольчий коридор у Чорному морі. Тоді ворог використовував для блокади різні засоби – не лише бойові кораблі, але й авіацію.

Президент підкреслив, що українські сили знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили його відступити від морського коридору.

Після цього, за його словами, було організовано конвої для цивільних суден із використанням морських дронів для протидії російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам.

Також він зазначив, що нині продовольчий коридор перебуває під контролем України і стабільно працює.

Зеленський додав, що Україна готова поділитися цим досвідом з іншими країнами. Однак, за його словами, ніхто не звертався з проханням про безпосередню допомогу в ситуації з Ормузькою протокою. Партнери просили лише поділитися напрацюваннями.

Блокада Ормузької протоки: останні новини