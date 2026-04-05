В інтерв'ю Associated Press президент заявив, що Україна може поділитися з партнерами власним досвідом.
Як Україна може допомогти країнам Перської затоки?
Глава держави пояснив, що Україна мала схожу проблему, коли Росія заблокувала її продовольчий коридор у Чорному морі. Тоді ворог використовував для блокади різні засоби – не лише бойові кораблі, але й авіацію.
Президент підкреслив, що українські сили знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили його відступити від морського коридору.
Після цього, за його словами, було організовано конвої для цивільних суден із використанням морських дронів для протидії російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам.
Також він зазначив, що нині продовольчий коридор перебуває під контролем України і стабільно працює.
Зеленський додав, що Україна готова поділитися цим досвідом з іншими країнами. Однак, за його словами, ніхто не звертався з проханням про безпосередню допомогу в ситуації з Ормузькою протокою. Партнери просили лише поділитися напрацюваннями.
Блокада Ормузької протоки: останні новини
Протока фактично не повністю закрита, але жорстко контролюється Іраном. Проходять лише окремі судна – вибірково і за дозволом Тегерана.
Днями Іран заявив, що дозволяє окремим суднам проходити через Ормузьку протоку, якщо вони перевозять так звані "товари першої необхідності". Втім, офіційно не уточнюється, що саме входить до цієї категорії – згадуються лише загальні продукти широкого вжитку та товари для сільського господарства. Також невідомо, чи зберігаються обмеження для суден із країн, які Тегеран вважає ворожими.
Дональд Трамп заявив: якщо Іран не розблокує Ормузьку протоку упродовж 48 годин, то він влаштує для країни пекло. Президент США натякнув, що буде завдано удари по критичній інфраструктурі Ірану.
Окрім того, Трамп пригрозив взяттям під контроль нафтових ресурсів країни.
Раніше політик назвав НАТО "боягузами" за відмову долучитися до військової операції США в Ормузькій протоці.