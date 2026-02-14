"Ми підтримуємо Київ": Рубіо висловився про зброю для України та санкції

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не постачає зброю Росії та не вводить санкції проти України, водночас висловивши сумнів у реальному прагненні Москви завершити війну. Він також повідомив про нові санкції щодо російської нафти.

Заява Рубіо прозвучала на полях Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляє Clash Report.

Що заявив Рубіо про підтримку України?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не постачають зброю Росії та не вводять санкції проти України, натомість надають військову допомогу Києву й запроваджують обмеження саме проти Москви.

Водночас Рубіо висловив сумнів, що Росія справді прагне завершити війну, зазначивши, що у США не впевнені в серйозності намірів Кремля та умовах можливого припинення бойових дій. За його словами, Вашингтон продовжує перевіряти готовність сторін до переговорів і вже запровадив додаткові санкції проти російської нафти, а також повідомив про нові заплановані зустрічі військових представників України та Росії.

Нагадаємо! Ввечері 14 лютого в Мюнхені має відбутися зустріч Марко Рубіо з Володимиром Зеленський.

