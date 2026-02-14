"Ми підтримуємо Київ": Рубіо висловився про зброю для України та санкції
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не постачає зброю Росії та не вводить санкції проти України, а надає військову допомогу Києву.
- Рубіо висловив сумнів у прагненні Росії завершити війну та повідомив про нові санкції щодо російської нафти.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не постачає зброю Росії та не вводить санкції проти України, водночас висловивши сумнів у реальному прагненні Москви завершити війну. Він також повідомив про нові санкції щодо російської нафти.
Заява Рубіо прозвучала на полях Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляє Clash Report.
Дивіться також Виступи перед світовими лідерами та ЗМІ: з ким зустрінеться Зеленський у Мюнхені
Що заявив Рубіо про підтримку України?
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не постачають зброю Росії та не вводять санкції проти України, натомість надають військову допомогу Києву й запроваджують обмеження саме проти Москви.
Водночас Рубіо висловив сумнів, що Росія справді прагне завершити війну, зазначивши, що у США не впевнені в серйозності намірів Кремля та умовах можливого припинення бойових дій. За його словами, Вашингтон продовжує перевіряти готовність сторін до переговорів і вже запровадив додаткові санкції проти російської нафти, а також повідомив про нові заплановані зустрічі військових представників України та Росії.
Нагадаємо! Ввечері 14 лютого в Мюнхені має відбутися зустріч Марко Рубіо з Володимиром Зеленський.
Що відомо про підтримку США у війні з Україною?
США затримують енергетичну підтримку Україні через бюрократичні проблеми, викликані змінами у федеральній структурі та внутрішніми суперечками. Українські посадовці занепокоєні, що затримка може вплинути на енергетичну стабільність країни, особливо в умовах зими та російських атак.
Трамп змушений підтримувати Україну через потужне угрупування її прихильників в його оточенні. Республіканець Ліндсі Грем тисне на Трампа для введення тарифів на російську нафту та продажу Україні ракет Tomahawk, що свідчить про зростаючу проукраїнську тенденцію в оточенні Трампа.
Попри все США продовжать постачання зброї Україні через механізми НАТО до укладання мирної угоди про закінчення війни в Україні. Меттью Вітакер наголосив, що підтримка дозволить Україні захищати свій суверенітет, а президент Трамп виступає за збереження єдності НАТО.