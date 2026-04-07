Європа готується до енергетичної кризи через війну на Близькому Сході

Європі, ймовірно, загрожує енергетична криза через війну США та Ізраїлю з Іраном. Закриття Ормузької протоки та атаки на газові об'єкти вже впливають на ринки та ціни.

Європа, побоюючись затягування війни, розглядає можливість запровадження надзвичайних заходів. Про це повідомили в El Pais.

Як Європа готується до енергетичної кризи?

Через енергетичну нестабільність ЄС знову робить ставку на "зелену" енергетику. У виданні зазначили, що раніше від цих пріоритетів відмовлялися під тиском "правих сил".

Однак ситуація на Близькому Сході загострюється. В деяких країнах Європи вже не вистачає пального, а ціни на продукти піднялися у декілька разів.

Деякі політики, посилаючись на проблеми з постачанням, пропонують відновити закупівлі вуглеводнів у Кремля та зняти з Москви деякі санкції.

У Брюсселі готують пакет особливих заходів на випадок початку кризи:

контроль температури в приміщеннях;

заохочення дистанційної роботи;

запровадження нормування пального;

обмеження авіаперельотів.

Також в Італії вже почалися серйозні проблеми з дефіцитом авіапального. Компанії повідомили, що надаватимуть пріоритет лише медичним і державним рейсам.

