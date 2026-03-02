Я спіймав його першим, – Трамп прокоментував ліквідацію Хаменеї та замахи на себе

Президент США Дональд Трамп заявив, що випередив плани Ірану стосовно замахів на нього. Він додав, що встиг першим ліквідувати Алі Хаменеї.

Дональд Трамп наголосив, що атака США по Ірану була "надзвичайно успішною". Про це лідер США повідомив під час телефонної розмови з головним кореспондентом ABC News Джонатаном Карлом.

Як Трамп прокоментував вбивство Хаменеї?

Президент Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Ірані після смерті аятоли. Атака знищила більшість потенційних наступників Хаменеї.

Я спіймав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі. Ну, я спіймав його першим,

– сказав Трамп.

Щодо того, як довго триватиме війна, президент сказав, що, ймовірно, це буде угода на чотири – п'ять тижнів. Він додав, що готовий й до довшого "варіанту".

Трамп також зазначив, що загибель трьох американських військових є "частиною війни", на якій втрати неминучі. Він підкреслив, що під час всіх операцій, які він проводив у Венесуелі, минулого літа в Ірані та зараз, загальна кількість загиблих американців всього 3 людини.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?