Якщо Трамп розпочне війну проти Ірану: є дуже невигідний для Росії сценарій

Дональд Трамп може розпочати війну проти Ірану. Якщо це станеться, то матиме серйозний вплив на Росію, але за певних обставин, Володимир Путін спробує використати це на свою користь.

Журналістка, психологиня Лариса Волошина розповіла 24 Каналу, що, хоч Росія та Іран є частинами вісті зла, але обидві країни також є конкурентами на нафтовому ринку. Китай купує 90% іранської нафти та скорочує купівлю російської.

Як війна США проти Ірану вплине на Росію?

Лариса Волошина вважає, що затяжна війна між Сполученими Штатами Америки та Іраном була б вигідна Кремлю. Путіну навпаки не піде на користь, якщо іранці укладуть угоду з Дональдом Трампом.

Тоді санкції будуть зняті, а нафта Ірану потече на ринки. Це Росії невигідно. Адже ця нафта під санкціями і її за безцінь купує тільки Китай. Якщо ж вона опиниться на нафтових ринках, то росіяни втратять вигоду від власного продажу,

– зауважила вона.

Росія зацікавлена, щоб розпочалася агресія США проти Ірану, але щоб вона не призвела до швидкого повалення режиму аятол.

Якщо ж США ув'яжуться у війну, почнуть блокувати китайські танкери, чорну торгівлю іранською нафтою з Китаєм, а фінансовані Іраном хусити почнуть топити американські крейсери, то ціна на нафту дуже швидко вирости й Росія отримує прибутки,

– сказала журналістка.

Вона підсумувала, що Кремль зацікавлений, аби Трамп розпочав війну з Іраном, але не хоче, щоб переміг іранський народ.

Цікаво, що на тлі загроз ескалації з Іраном позиції Дональда Трампа у США послаблюються, а ризик політичної нестабільності зростає. За словами президента Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Бориса Пінкуса, Білий дім навряд чи почне військову операцію проти Ірану через бізнес-інтереси Трампа та його оточення в країнах Перської затоки й можливі ризики для Ізраїлю.

Чи США нападуть на Іран?