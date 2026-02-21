Якщо Трамп розпочне війну проти Ірану: є дуже невигідний для Росії сценарій
- Дональд Трамп може розпочати війну проти Ірану, що матиме серйозний вплив на Росію, зокрема через конкуренцію на нафтовому ринку.
- Росія зацікавлена у війні США проти Ірану, щоб підвищити ціни на нафту, але не хоче швидкого повалення іранського режиму.
Дональд Трамп може розпочати війну проти Ірану. Якщо це станеться, то матиме серйозний вплив на Росію, але за певних обставин, Володимир Путін спробує використати це на свою користь.
Журналістка, психологиня Лариса Волошина розповіла 24 Каналу, що, хоч Росія та Іран є частинами вісті зла, але обидві країни також є конкурентами на нафтовому ринку. Китай купує 90% іранської нафти та скорочує купівлю російської.
Як війна США проти Ірану вплине на Росію?
Лариса Волошина вважає, що затяжна війна між Сполученими Штатами Америки та Іраном була б вигідна Кремлю. Путіну навпаки не піде на користь, якщо іранці укладуть угоду з Дональдом Трампом.
Тоді санкції будуть зняті, а нафта Ірану потече на ринки. Це Росії невигідно. Адже ця нафта під санкціями і її за безцінь купує тільки Китай. Якщо ж вона опиниться на нафтових ринках, то росіяни втратять вигоду від власного продажу,
– зауважила вона.
Росія зацікавлена, щоб розпочалася агресія США проти Ірану, але щоб вона не призвела до швидкого повалення режиму аятол.
Якщо ж США ув'яжуться у війну, почнуть блокувати китайські танкери, чорну торгівлю іранською нафтою з Китаєм, а фінансовані Іраном хусити почнуть топити американські крейсери, то ціна на нафту дуже швидко вирости й Росія отримує прибутки,
– сказала журналістка.
Вона підсумувала, що Кремль зацікавлений, аби Трамп розпочав війну з Іраном, але не хоче, щоб переміг іранський народ.
Цікаво, що на тлі загроз ескалації з Іраном позиції Дональда Трампа у США послаблюються, а ризик політичної нестабільності зростає. За словами президента Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Бориса Пінкуса, Білий дім навряд чи почне військову операцію проти Ірану через бізнес-інтереси Трампа та його оточення в країнах Перської затоки й можливі ризики для Ізраїлю.
Чи США нападуть на Іран?
Армія США нарощує сили на Близькому Сході та готується до потенційно тривалої операції проти Ірану. Це може стати набагато серйознішим за попередні удари. Паралельно США продовжують дипломатичні переговори з Тегераном щодо ядерної програми, хоча досягти угоди поки складно.
За даними Axios, адміністрація Трампа готується до масштабної військової операції проти Ірану, яка може розпочатися вже найближчими тижнями через розв'язані питання ядерної програми. США нарощують сили на Близькому Сході, перекидаючи десятки винищувачів, авіаносці, бойові кораблі та системи ППО.
Американські військові готові завдати удару по Ірану вже цими вихідними, проте Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, з огляду на ризики ескалації та політичні наслідки. Підготовка сил свідчить про готовність до дій, але не гарантує їхнього початку.