Трамп перетворив свій маєток Мар-а-Лаго на кімнату з наведення ударів по Ірану, – CNN

Коли Трамп прибув до Флориди, маєток слугував імпровізованою командною кімнатою для початку атаки на Іран. Про це повідомили в CNN.
Як Трамп контролює війну в Ірані зі свого маєтку?
На зустрічі у Флориді були присутні директор ЦРУ, державний секретар, міністр оборони та голова Об'єднаного комітету начальників штабів.
У маєтку тривала вечірка, під час якої гості танцювали й випивали. Тим часом найвище керівництво США у невеликій кімнаті починало військову операцію в Ірані. Лідер США попрощався з присутніми, побажав усім гарного вечора і пішов "на роботу".
Трамп розмовляє з головою свого апарату Сьюзі Вайлз у маєтку / Фото Білого дому
За весь час Білий дім опублікував лише два відеозвернення Трампа. Перше – щодо оголошення надзвичайного стану, і друге – про смерть Алі Хаменеї.
Які ще операції проводилися з маєтку?
Президент США у 2020 році зустрівся в маєтку з високопосадовцями, для того, щоб прийняти остаточне рішення щодо ліквідації Касема Сулеймані.
У ніч на 3 січня 2020 року війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинув командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.
В одній з кімнат Трамп санкціонував удари по Сирії із застосуванням хімічної зброї у 2017 році. Лише за останній рік лідер США у Мар-а-Лаго розпочав:
- повітряну кампанію проти повстанців у Ємені;
- ініціював запуск ракет "Томагавк" по таборах ІДІЛ (Ісламська держава – 24 Канал) у Нігерії;
- провів місію із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.
У виданні зазначили, що після початку операції США в Ірані цими вихідними Секретна служба заявила, що посилює безпеку навколо Мар-а-Лаго разом з Білим домом.
