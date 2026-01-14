Список цілей готовий: стало відомо, по чому Трамп може вдарити в Ірані

За даними ЗМІ, у найближчі 24 години США можуть атакувати Іран. Цілі, по яких битимуть американці, вже визначені.

12 січня організація United Against Nuclear Iran (UANI) передала адміністрації Трампа звіт із попередньою детальною оцінкою головної силової структури всередині Ірану – штабу "Сараллах" Корпусу вартових Ісламської революції, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

По чому США можуть вдарити в Ірані?

Штаб "Сараллах" КВІР є ключовим центром жорсткого придушення протестів. Фактично цей штаб є головним центром управління: він керує військовими та віддає накази поліції.

Документ розкриває закриті внутрішні механізми роботи штабу "Сараллах". Також він описує чотири ключові підштаби, що відповідають за придушення протестів у різних районах столиці:

Підштаб "Кудс" – у північному та північно-західному Тегерані;

Підштаб "Фатх" – на південному заході;

Підштаб "Наср" – на північному сході;

Підштаб "Гадр" – південний схід і центральні райони Тегерана.

Окрім основних командних центрів, досьє викриває приховану інфраструктуру по всьому Тегерану, яка слугує головною мережею управління для найбільш радикалізованих підрозділів режиму та координує розвідку, поліцейські дії й психологічні операції.

Серед цілей – 23 регіональні бази КВІР–Басідж, кожна з яких розташована в одному з 22 муніципальних районів Тегерана. "Басідж" є жорстоким внутрішнім ополченням КВІР.

У досьє UANI також ідеться про оперативні підрозділи, які очолюють кровопролиття, та їхні можливості, зокрема про дві ключові бригади: бригада безпеки "Алех-е Мохаммад" (північний схід Тегерана) та бригада безпеки "Аль-Захра" (південний схід Тегерана).