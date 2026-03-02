Укр Рус
Геополітика Близький Схід Білий дім оприлюднив цілі військової операції проти Ірану
2 березня, 22:09
3
Оновлено - 22:28, 2 березня

Білий дім оприлюднив цілі військової операції проти Ірану

Тетяна Бабич
Основні тези
  • США прагнуть знищити іранський ракетний арсенал, інфраструктуру для виробництва балістичних ракет та розгромити Військово-морські сили країни.
  • Цілі включають унеможливлення дестабілізації регіону, а також захист інтересів США.

Сполучені Штати мають конкретні вимоги до Ірану, через що й проводять наразі військові дії проти країни. Йдеться про мінімізацію загрози з боку Ірану, зокрема в аспекті ядерного озброєння.

Офіційний перелік з цілями США в операції проти Ірану опублікувала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Яка головна мета американців у протистоянні з Іраном?

У заяві Білого дому  йдеться про такі плани:

  • повне знищення іранського ракетного арсеналу та всієї інфраструктури, що дозволяє виробляти балістичні ракети;
  • остаточне розгромлення Військово-морських сил Ірану;
  • унеможливлення подальшої дестабілізації регіону, світу та атак на американські сили з боку "терористичних сателітів режиму";
  • ліквідація здатності Ірану створювати та застосовувати саморобні вибухові пристрої й придорожні фугаси;
  • абсолютна гарантія того, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю;
  • надійний захист ключових інтересів та безпеки Сполучених Штатів.

Керолайн Левітт також додала, що вже під час перших ударів було знищено 49 високопоставлених представників іранського режиму.

Варто зауважити, що у відповідь на розпочату спільну операцію США та Ізраїля проти Ірану та вбивства лідера країни аятоли Алі Хаменеї Іран атакував Ізраїль і американські військові бази у кількох країнах на Близькому Сході.

Вибухи гриміли, зокрема в Бахрейні, у Кувейті, в ОАЕ, у Саудівській Аравії. До того ж у протистоянні також беруть участь представники "Хезболли". Під загрозою іранських дронів була й військова база Великої Британії на Кіпрі.

Як ситуацію коментував Трамп?

  • Під час свого виступу в Білому домі 2 березня президент США теж окреслював ключові завдання масштабної військової кампанії проти Ірану. За його словами, американські сили вже активно руйнують ракетний арсенал Ірану – процес триває безперервно, щогодини, і водночас ліквідовується вся інфраструктура, яка дозволяла б Тегерану створювати нові, сучасні балістичні ракети.

  • Трамп підкреслив, що цей "жахливий терористичний режим"  становить пряму загрозу не лише регіону, а й безпосередньо безпеці Сполучених Штатів.

  • До речі, стосовно тривалості бойових дій очільник Білого дому повідомляв про попередні плани "завершити все" за 4 тижні. Втім, за його словами, США вже випереджають "графік".