Білий дім оприлюднив цілі військової операції проти Ірану
- США прагнуть знищити іранський ракетний арсенал, інфраструктуру для виробництва балістичних ракет та розгромити Військово-морські сили країни.
- Цілі включають унеможливлення дестабілізації регіону, а також захист інтересів США.
Сполучені Штати мають конкретні вимоги до Ірану, через що й проводять наразі військові дії проти країни. Йдеться про мінімізацію загрози з боку Ірану, зокрема в аспекті ядерного озброєння.
Офіційний перелік з цілями США в операції проти Ірану опублікувала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Дивіться також Україна допоможе Близькому Сходу знищувати дрони: Зеленський назвав умову
Яка головна мета американців у протистоянні з Іраном?
У заяві Білого дому йдеться про такі плани:
- повне знищення іранського ракетного арсеналу та всієї інфраструктури, що дозволяє виробляти балістичні ракети;
- остаточне розгромлення Військово-морських сил Ірану;
- унеможливлення подальшої дестабілізації регіону, світу та атак на американські сили з боку "терористичних сателітів режиму";
- ліквідація здатності Ірану створювати та застосовувати саморобні вибухові пристрої й придорожні фугаси;
- абсолютна гарантія того, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю;
- надійний захист ключових інтересів та безпеки Сполучених Штатів.
Керолайн Левітт також додала, що вже під час перших ударів було знищено 49 високопоставлених представників іранського режиму.
Варто зауважити, що у відповідь на розпочату спільну операцію США та Ізраїля проти Ірану та вбивства лідера країни аятоли Алі Хаменеї Іран атакував Ізраїль і американські військові бази у кількох країнах на Близькому Сході.
Вибухи гриміли, зокрема в Бахрейні, у Кувейті, в ОАЕ, у Саудівській Аравії. До того ж у протистоянні також беруть участь представники "Хезболли". Під загрозою іранських дронів була й військова база Великої Британії на Кіпрі.
Як ситуацію коментував Трамп?
Під час свого виступу в Білому домі 2 березня президент США теж окреслював ключові завдання масштабної військової кампанії проти Ірану. За його словами, американські сили вже активно руйнують ракетний арсенал Ірану – процес триває безперервно, щогодини, і водночас ліквідовується вся інфраструктура, яка дозволяла б Тегерану створювати нові, сучасні балістичні ракети.
Трамп підкреслив, що цей "жахливий терористичний режим" становить пряму загрозу не лише регіону, а й безпосередньо безпеці Сполучених Штатів.
До речі, стосовно тривалості бойових дій очільник Білого дому повідомляв про попередні плани "завершити все" за 4 тижні. Втім, за його словами, США вже випереджають "графік".