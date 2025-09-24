Чеський лідер Петр Павел висловився про вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що це "значно змінило глобальну обстановку в галузі безпеки з моменту проведення останніх загальних дебатів рік тому", і світ не став безпечнішим, ніж минулого року.

Про це президент Чехії сказав під час виступу на Генасамблеї ООН, якого цитує The Guardian, інформує 24 Канал.

Що сказав президент Чехії про війну в Україні?

Чеський президент заявив, що Росія продовжує атакувати цивільне населення, інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії, а останнім часом і країни НАТО.

Політик зауважив, що "Росія все ще прагне захопити українську територію і розширити свою сферу впливу, спираючись на підтримку Китаю, Ірану, Північної Кореї та інших країн, які допомагають їй обходити санкції і надають економічну або політичну підтримку".

Він додав, що російська агресія "загрожує зруйнувати нашу систему управління, засновану на взаємній повазі, рівноправному партнерстві та правилах, яких ми всі дотримуємося".

Те, що відбувається в Європі сьогодні, завтра може статися деінде за інших обставин, але під тим самим приводом. ... Закриваючи очі на Україну сьогодні, ми даємо зелене світло будь-якому майбутньому агресору в будь-якій точці світу,

– підкреслив він.

