Трамп заявив, що Путін і Зеленський близькі до укладання угоди

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія нібито близькі до мирної угоди. Проте він визнав, що каже так вже не вперше, та назвав головний камінь спотикання.

Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування із журналістами у Білому домі.

Що думає Трамп про угоду між Зеленським і Путіним?

Дональд Трамп не навів точних термінів, проте запевнив, що Володимир Зеленський та Володимир Путін нібито наближаються до укладання угоди щодо завершення війни.

Ми хотіли б, щоб Путін і Зеленський сіли та уклали угоду. Я думаю, що вони близькі, але я кажу це вже деякий час,

– сказав американський президент.

Також Трамп вкотре нагадав, що вже врегулював інші конфлікти, а саме начебто 8 воєн. Він сподівався, що війна Росії проти України буде "найлегшою" для завершення. Проте, мовляв, ситуацію ускладнюють відносини між Зеленським та Путіним.

Президент США сказав, що лідери України та Росії "ненавидять одне одного", і саме це не дозволяє досягти домовленостей.

Чи готова Росія завершувати війну?