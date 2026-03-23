Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер розповів 24 Каналу, чи насправді Росія зацікавлена у цих переговорах. Також він оцінив позицію України щодо відстоювання своїх позицій за столом перемовин.

Яку позицію щодо перемовин посідає Україна?

Волкер зазначив, що Володимир Путін із самого початку ніколи не ставився до цих мирних переговорів серйозно. Він розглядав їх як ще один спосіб досягти поступок від України та створити розбіжності між США, Україною та Європою. Його ніколи не цікавив мир, і зараз теж, а також він ніколи не збирався йти з української території.

"Навпаки, Путін вимагав, щоб Україна пішла з територій, які вона контролює (неокупованої частини Донецької області – 24 Канал), тому насправді його це ніколи не цікавило. Ба більше, війна на Близькому Сході тимчасово посилює Путіна, тому в нього зараз ще менше інтересу до реальних переговорів щодо регулювання", – пояснив ексспецпредставник США по Україні.

Зверніть увагу! Переговори щодо завершення війни між Україною, Росією та США встали на паузу і не тільки через війну на Близькому Сході, але й через питання, які сторонам неможливо розв'язати. Як повідомляє BBC, для Росії каменем спотикання стала не лише проблема щодо території Донбасу, але й важливі питання безпеки. Росія, як пишуть журналісти, використовує територіальне питання задля тиску на Україну та США і не має наміру йти на компроміси.

Однак, на його думку, Володимир Зеленський дуже розумно діє по кількох напрямках. Один з них – допомога США недорогими засобами боротьби з великою кількістю іранських дронів. Україна навчилася цього, і тепер ділиться досвідом зі Сполученими Штатами та країнами Перської затоки, що є розумним кроком.

Також негайне повернення до зусиль мирних переговорів, за його словами, – мудрий крок. Україна має бути завжди готова говорити та висувати розумні пропозиції щодо досягнення припинення вогню.

Крім того, варто не забувати, з якої позиції Росія входить до цих переговорів. Але також потрібно думати про те, з якою позицією до них входять Україна, європейці та США. Путін має бачити, що ми сильні, стійкі, дієздатні, добре забезпечені фінансово та готові діяти тривалий час. І це якраз і демонструється, тож це гарний сигнал Путіну,

– наголосив Курт Волкер.

Водночас ексспецпредставник США по Україні вважає, що адміністрація Дональда Трампа продовжує вірити в те, що з Путіним можна укласти угоду, а після цього й вигідні для США бізнес-угоди. Однак це не так, тому що очільник Кремля лише виставляє це як привабливу перспективу для США.

Насправді Путін, як підкреслив Волкер, прагне заманити Сполучені Штати вигідними угодами та міцним миром, але він не має до цього жодного інтересу і ніколи на це не піде. Однак наразі у Білому домі це не помічають.

