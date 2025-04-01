"Путін серйозно прорахувався": у WP пояснили, як Трамп може "поставити Росію на коліна"

Президент США Дональд Трамп має всі важелі впливу, щоб поставити Росію на коліна. Якщо американський лідер вирішить, що глава Кремля Владімір Путін перешкоджає мирному врегулюванню, він може завдати Москві нищівного удару.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на оглядача The Washington Post Марка Тіссена.

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Як Трамп може натиснути на Путіна

Тіссен вважає, що в разі, якщо Трамп вирішить, що саме Путін перешкоджає мирному врегулюванню війни в Україні, то він вдари по Росії санкціями та посилить військову підтримку Києва. Він також зазначив, що сьогодні Путін є економічно та військово слабким, тому він не зможе перемогти Україну.

Не він тримає карти, а Трамп. І він готується їх розіграти,

– зазначив журналіст.

На думку Тіссена, розчарування Трампа досягло апогею після того, як Путін зажадав усунення президента України Володимира Зеленського та створення перехідного уряду в країні, як умови для закінчення війни.

"Путін тягне час і не розуміє, що він не в тому становищі, щоб висувати вимоги. Росія неймовірно слабка як в економічному, так і у військовому відношенні, а це означає, що в цих переговорах у Трампа всі карти на руках", – вважає оглядач.

У чому є значна перевага Трампа

За словами Тісенна, Росія виснажена, що дає Трампу значну перевагу. У разі відмови Путіна від миру, Трамп може розв'язати кампанію максимального тиску на Москву в стилі Іраку.

Аналітик зазначив, що за 2024 рік Росія втратила у війні проти України понад 427 тисяч своїх солдатів. Він додав, що лише за місяць росіяни зазнають більше втрат, ніж США за 20 років війни в Афганістані.

Навіть пропутінські російські аналітики визнають, що середньостатистичний російський солдат тепер виживає на передовій менш як місяць, перш ніж його вб'ють,

– зазначив аналітик.

Тіссен також зауважив, що Путін не рахується з людськими життями, однак він також зазнає колосальних втрат у техніці. Лише за 2024 рік було знищено 12 тисяч танків та бойових броньованих машин і 13 тисяч артилерійських систем. Аналітик зазначає, що запаси бронетехніки у Росії настільки малі, що доводиться використовувати техніку радянських часів, деякі з яких датуються 1950-ми роками.

"Він (Путін, – 24 Канал) навіть повторно вводить в експлуатацію старі радянські танки, які використовувалися як реквізит для фільмів на Мосфільмі", – зазначив Тіссен.

Він додав, що російська оборонно-промислова база не може впоратися з поточним темпом втрат, і, за словами аналітика ISW Джорджа Барроса, Росія втрачає близько 350 танкових та артилерійських стволів кожного місяця, водночас випускати щомісяця може лише 20.

За словами Барроса, Путін приносить такі величезні стратегічні жертви людьми і технікою "тому що хоче створити враження, що картина стає гіршою для українців, що Росія рухається вперед".

Що утримує економіку Росії від краху

Тіссен констатував, що у Росії немає ні військ, ні техніки для досягнення військових цілей в Україні. Він додав, що економічне становище Путіна ще слабкіше, ніж те, що на фронті.

Єдине, що утримує російську економіку від краху – це зростання доходів від експорту нафти і газу, подарунок Путіну від президента Джо Байдена. Доходи Росії від енергоносіїв зросли більш ніж на 26% у 2024 році до 108 мільярдів доларів, що зробило енергетичний сектор єдиним найважливішим джерелом готівки для Кремля – до половини доходів, які складають федеральний бюджет Росії. Якщо Трамп успішно застосує кампанію максимального тиску в стилі Ірану проти Росії, він може поставити її на коліна,

– наголосив журналіст.

Також Трамп може застосувати кампанію максимального тиску на Путіна на фронті. Для цього достатньо лише збільшити потік американської зброї до України, якщо глава Кремля відмовиться припинити бойові дії. Зокрема Тіссен нагадав давнішню репліку Трампа: "Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо українцям багато чого. Ми дамо їм більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".

Цим американський лідер нібито натякнув, що Україна вже погодилася на припинення вогню, а от Росія – ні.

"Путін серйозно прорахувався", – резюмував аналітик.