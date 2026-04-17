У Європі очікують завершення війни в Україні до 2030 року
У Європі розраховують, що війна в Україні завершиться до 2030 року. Європейці розраховують до цього часу підготуватися до можливих загроз з боку Росії.
Про це заявив начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна в інтерв’ю виданню Le Soir.
Чому Європа говорить, що війна в Україні закінчиться до 2030 року?
2030 рік буде важким часом для Європи. До того часу війна в Україні, ми сподіваємося, закінчиться. Росія буде там зі своєю армією чисельністю від 650 000 до 700 000 досвідчених солдатів,
– сказав Фредерік Вансіна.
За його словами, країни Європи мають використати цей час для зміцнення власної обороноздатності та досягнення такого рівня військової готовності, який стане стримувальним фактором для Кремля.
"Тож у 2030 році ми повинні мати змогу сказати Володимиру Путіну, що навіть без американців він не виграє війну проти Європи. У нас ще є кілька років попереду. Завдяки мужності та крові українців, які купують для нас цей час. Ось чому ми так рішуче їх підтримуємо", – додав він.
Вансіна зазначив, що наразі бойові дії в Україні зайшли у певний глухий кут, однак Росія продовжує утримувати значний військовий ресурс – на фронті перебувають сотні тисяч підготовлених військових.
У Росії все ще функціонує військова економіка, яка щодня виробляє військову техніку, а російський наратив залишається войовничим і наступальним,
– сказав начальник бельгійського Генштабу.
Він також звернув увагу на наміри російського керівництва збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона осіб, а також на риторику щодо повернення до кордонів 1997 року, що фактично означає витіснення НАТО з Центральної Європи.
"Як тільки цей конфлікт в Україні закінчиться, нам потрібно буде бути достатньо сильними в Європі, щоб стримувати росіян. І все це на тлі наших нинішніх відносин зі Сполученими Штатами", - резюмував Вансіна.
Чи дійсно США готуються вивести війська з Європи?
Видання The Bild писало, що Дональд Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини. Окрім того, очільник Білого дому обмірковує радикальну перебудову Альянсу, яка матиме жорсткі наслідки для країн, що недостатньо фінансують оборону.
The Wall Street Journal зазнав, що Європа розробляє план для самостійного захисту у випадку виходу США з НАТО через загрозу з боку Росії. Чиновники, які працюють над відповідними планами, намагаються залучити якомога більше європейців до командно-управлінських ролей НАТО й доповнити американські військові ресурси своїми.
А Reuters пише, що США відкладають постачання зброї до деяких країн Європи через виснаження ресурсів внаслідок війни на Близькому Сході. Це викликає розчарування у європейських столицях.