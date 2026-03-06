Обіцяв закінчити усі війни, а сам ударив по 8 країнах: Time викрив "миролюбство" Трампа

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв закінчувати війни, а не починати їх. Втім, на практиці після обрання президентом США він застосовував військову силу дедалі частіше й проти різних країнах.

Після поверненням до влади Трамп санкціонував удари в 8 країнах, три з яких ніколи раніше не зазнавали прямого військового втручання США. Про це пише Time.

Як Трамп із миролюбця перетворився на войовника?

Лише у 2025 році президент США погодив більше авіаударів, ніж його попередник за 4 роки. Жоден сучасний американський лідер не віддавав накази на удари в такій кількості країн за такий короткий термін

Коли Джордж Буш наказав вторгнення в Ірак у 2003 році, члени його адміністрації очікували, що американські війська будуть зустріті як визволителі. На короткий час це здавалося можливим, але війна швидко перетворилася на хаос: дестабілізувала регіон, забрала життя та ресурси США, посилила Іран і сприяла радикалізації з наслідками для світової політики. Саме на тлі розчарування від цих воєн Трамп сформував свій імідж America First. Тепер він розпочав нову війну, яка може нести схожі ризики.

Дональд Трамп лише частково повідомив Конгрес перед початком операції в Ірані, обмежившись невеликим колом лідерів, а більшість законодавців дізналася про неї вже після старту.

Політик описав операцію як превентивну: "America First означає захищати Америку та не дозволяти іншим країнам нас вдарити. Іноді вибору немає – це був один з таких випадків".

Раптовий розворот Трампа у зовнішній політиці випробовує коаліцію, яка повернула його до влади. На правому фланзі республіканців з'явилися тріщини: давні союзники почали ставити під сумнів мету та масштаб кампанії проти Ірану. Вони нагадують, що принцип "невтручання у чужі війни" колись був ключовим для руху MAGA.

Протрампівські телеведучі Такер Карлсон і Мегін Келлі звинувачують Ізраїль у тому, що він втягнув США у закордонну військову авантюру, яка може виявитися небезпечною та непередбачуваною.

Колишня союзниця Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, тепер усе голосніше критикує його дії, стверджуючи, що він зрадив принципи руху MAGA.

Деякі аналітики зазначають, що війна може стати прикладом політичної маніпуляції для відволікання уваги від проблем усередині країни, таких як низький рейтинг президента, скандал з Епштейном та економічна нестабільність перед проміжними виборами. Те, як Трамп реагуватиме на цю критику та внутрішній тиск, може серйозно вплинути на тривалість конфлікту, особливо якщо громадська підтримка війни зменшиться.

Становище Трампа нагадує те, у якому опинився колись Буш, чия війна в Іраку стала настільки токсичною, що члени його власної партії його покинули. Іронія в тому, що Трамп, який частково побудував свій успіх на критиці зовнішньої політики родини Бушів, може опинитися у пастці тих самих сил, що допомогли зруйнувати ту династію.

Політик переконаний, що цього разу результат буде іншим. Раніше, як у Венесуелі, він проводив різкі військові дії та виходив, перш ніж вони перетворювалися на тривалі війни. Але ця ставка набагато більша і ризикованіша, і наслідки передбачити складніше. Поки конфлікт триває, залишається питання, що хвилювало командувачів поколіннями: президенти можуть вирішувати, як починається війна, але не можуть передбачити, як вона закінчиться.

Які країни атакували США за другої каденції Трампа?

2025 рік

Сомалі

1 лютого США завдали авіаударів по бойовиках ІДІЛ у Сомалі. Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що удари були здійснені за наказом Трампом та координовані з урядом Сомалі. Пентагон повідомив, що "кілька" бойовиків були знищені, цивільні не постраждали.

Ірак

13 березня сили коаліції США разом з іракськими спецслужбами ліквідували високопоставленого лідера ІДІЛ у західній провінції Аль-Анбар "точковим авіаударом".

Ємен

Між березнем і травнем США провели морські та авіаудари по хуситам у Ємені у рамках операції Rough Rider, найбільшої військової операції США на Близькому Сході у другій каденції Трампа на той час. Це була відповідь на атаки хуситів по міжнародних суднах у Червоному морі. 6 травня Трамп оголосив про завершення кампанії після перемир'я, посередником якого виступив Оман.

Іран

На початку червня Ізраїль розпочав удари по іранських цілях. 22 червня США приєдналися до кампанії, атакувавши три ядерні об'єкти у Фордоу, Натанзі та Ісфахані. У 12-денному конфлікті загинуло щонайменше 1 190 людей, ще 4 475 отримали поранення, серед них і військові, і цивільні.

Карибське море та Тихий океан

2 вересня США завдали першого удару по судну, що перевозило наркотики з Венесуели, керованому організацією Tren de Aragua. Пізніше удари поширилися на води Латинської Америки, включно з східною частиною Тихого океану біля Центральної Америки. 16 лютого три окремі удари США вбили 11 людей на трьох суднах, які, за оцінками військових, були задіяні у наркоторгівлі.

Сирія

19 грудня США завдали масштабних ударів по позиціях ІДІЛ у Сирії в рамках операції Hawkeye Strike після того, як ІДІЛ атакувала американські сили, унаслідок чого загинули два солдати та цивільний перекладач. 10 січня американські війська провели нові удари по кількох цілях ІДІЛ у Сирії. 16 січня операція в північно-західній частині країни призвела до ліквідації Білаала Хасана аль-Джасіма – лідера, пов'язаного з Аль-Каїдою та ІДІЛ.

Нігерія

Трамп спочатку відправив 100 військових США для навчання місцевих сил та погрожував ударами, якщо уряд не зупинить "геноцид" християн. 25 грудня командування США в Африці провело удари по бойовиках ІДІЛ у штаті Сокото, які, за словами Трампа, були "потужними і смертносними".

2026 рік

Венесуела

3 січня сили спеціальних операцій США здійснили рейд у Каракасі, захопивши президента Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес. Трамп назвав операцію однією з "найвражаючих та найпотужніших демонстрацій військової могутності США в історії".

Іран

Сили США протягом кількох тижнів посилювали свою присутність на Близькому Сході через загострення напруженості навколо ядерної програми Ірану. Після того, як третій раунд непрямих переговорів у Женеві не приніс домовленості, Трамп без схвалення Конгресу наказав провести несподівану військову операцію під назвою "Епічна лють".

Еквадор

3 березня 2026 року США разом з військовими Еквадору розпочали спільну військову операцію проти організацій, що пов'язані з наркоторгівлею на території Еквадору.

