Лавров переконує, що США зобов'язалися перед Росією не брати Україну в НАТО
- Сергій Лавров заявив, що США нібито зобов'язалися не брати Україну в НАТО і "зрозуміли російську позицію" щодо конфлікту.
- Лавров також висловив цинічну думку, що окуповані території України мають знову стати частиною Росії, а права УПЦ МП повинні бути відновлені.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати нібито зобов'язалися перед Росією не брати Україну в Північноатлантичний альянс. Також глава російського МЗС зробив цинічні заяви щодо територій нашої держави та УПЦ МП.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Сергія Лаврова, яку цитує Clash Report.
Які заяви зробив Лавров щодо НАТО, територій України та УПЦ?
Сергій Лавров знову наговорив маячні про те, що "необхідно усунути першопричини конфлікту", тобто "загрози Росії, які створювалися шляхом просування НАТО на схід і втягування туди України".
Також прихвостень Путіна в прикметній манері російської пропаганди заговорив про "загрозу знищення всього російського на тих землях, які століттями були землями російського народу, російської культури, російської історії", мавши на увазі окуповані території України.
За словами російського міністра американська сторона нібито "розуміє це все", і нібито не допустить членства України в НАТО.
Добре, що американці це зрозуміли. Вони чітко сказали, що ніякого НАТО бути не може, і вони чітко сказали, що ті землі, де століттями жили росіяни, повинні знову стати російськими. І що російська мова, російська культура, права канонічної Української православної церкви повинні бути відновлені,
– цинічно бреше Лавров.
Також він заявив, що останні контакти Росії та США "вселяють надію", що американська сторона буцімто "глибше розуміє позицію Росії і те, що потрібно зробити, щоб цей конфлікт був врегульований надійно і стійко, а не просто було укладено чергове перемир'я, щоб знову накачати Україну зброєю".
Чи можливий вступ України в НАТО?
Дональд Трамп стверджує, що неможливість вступу України до НАТО нібито була очевидна ще до Володимира Путіна. Також американський лідер заявив, що слова Зеленського на першій зустрічі із Путіним у 2019 році про наміри України вступити в НАТО прозвучали буцімто "не дуже приємно".
Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна може піти на компроміс у питанні вступу до НАТО. Це може статися лише за наявності сильних двосторонніх гарантій безпеки від США та європейських партнерів.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс залишається відкритим для вступу України, але це потребує одностайності серед членів, якої наразі немає. Також Рютте сказав, що Росія не має права голосу щодо членства України в НАТО.