Якщо США вийдуть з перемовин: Трамп відповів, чи надаватиме надалі військову підтримку Україні

Дональд Трамп 18 квітня заявив, що США готові піти з мирних переговорів. Журналісти запитали, чи будуть США підтримувати Київ у військовому плані в такому разі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Трампа.

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Чи будуть США надавати Україні військову підтримку

Трамп відповів на це питання ухильно.

Я не збираюся цього говорити, тому що я думаю, що ми досягнемо миру.

Проте деякі ЗМІ подали цю інформацію так, ніби США відмовляються від підтримки України. У Центрі протидії дезінформації прокоментували це.

"Трамп не казав, що не буде надавати допомогу Україні. Він сказав, що поки не буде про це говорити, бо думає, що буде угода. Себто, просто не буде про це говорити зараз", – написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

18 квітня Володимир Зеленський звернувся до США на тлі атаки по Харкову. Він просить про "Петріоти" та ракети до них.

Також у своєму виступі Трамп підтвердив слова Рубіо про те, що США вийдуть з мирних перемовин.

Про що говорив Трамп 18 квітня

Президент США зробив кілька заяв про війну та мир в Україні. По-перше, він сказав, що США справді готові перестати займатися мирними переговорами з Україною та Росією.

Якщо з якихось причин одна з двох сторін ускладнить це, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і ми просто скажемо "ми пас".

По-друге, він усе ж сподівається, що угоду укладуть, і то швидко. Трамп не навів точних дат, але розраховує, що це станеться найближчим часом. Іноземні ЗМІ писали, що мова буквально про декілька днів. Зараз лідер Сполучених Штатів оцінює імовірність укладення мирної угоди як хорошу.

По-третє, Трамп заявив, що ним ніхто не маніпулює. Він нібито просто хоче зупинити війну, адже щотижня гинуть 2500 солдатів.

Цікаво, що журналісти зауважили: слова Рубіо про потенційний вихід США з перемовин були сказані не просто так. Вони відображають позицію Трампа, тому, можливо, заява Рубіо була узгоджена заздалегідь.

А європейські чиновники повідомили ЗМІ, що Америка представила їм власне бачення контурів угоди. Це ще не остаточне рішення, але виглядає так, що конфлікт заморожується, окуповані території залишаються під контролем Росії, а санкції щодо агресора послаблюють.