Путін отримав чіткий сигнал про неможливість затягування війни, – експосол США

Європа схвалила надання Україні кредиту у розмірі 100 мільярдів доларів для закупівлі американського озброєння. Це показало Володимиру Путіну, що він не зможе постійно затягувати війну.

Таку інформацію повідомив колишній надзвичайний посол США в Україні Вільям Тейлор. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо".

Як змусити Путіна закінчити війну?

На думку американського дипломата, Росію потрібно примусити до миру, бо лише у разі тиску на Володимира Путіна, економіку країни та армію, вона зможе погодитися на припинення бойових дій на території України.

У такий момент він сяде за стіл переговорів і намагатиметься укласти ту угоду, яку зможе забезпечити. Щоб наблизити цей момент, Сполучені Штати та європейські партнери мають і надалі посилювати тиск на Путіна – і цей тиск уже здійснюється,

– сказав він.

Експосол вважає, що президент США Дональд Трамп має відповідні важелі впливу, завдяки чому здатний чинити тиск на російську сторону як економічними засобами, так і шляхом надання військової підтримки Україні.

За його словами, санкції проти Росії можна й потрібно посилювати. Вільям Тейлор наголошує, що єдиним фактором, який може вплинути на російського диктатора, щоб той зупинив війну, є стан російської економіки.

Який сигнал дали Росії?

Протягом останніх тижнів ми стали свідками того, як європейські партнери надали Україні кредит у розмірі 100 мільярдів доларів для придбання озброєння у Сполучених Штатів та в Європі. Це є однозначним сигналом для Путіна, що він не зможе просто чекати, поки партнери виснажаться або відмовляться від підтримки,

– наголошує дипломат.

Він зауважує, що Росія не зможе вічно продовжувати війну, спираючись виключно на обмежені тактичні успіхи на фронті, тож важливим є тиск шляхом обмеження доходів Москви та подальшої допомоги Києву.

