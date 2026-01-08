Данія може відразу відкрити вогонь при загрозі вторгнення США у Гренландію, – The Telegraph
- Данські війська мають право відкривати вогонь у разі вторгнення на Гренландію згідно з правилами, що діють з 1952 року.
- США розглядають можливість анексії Гренландії, що викликало занепокоєння серед європейських країн та союзників по НАТО.
Військові Данії повинні негайно відкривати вогонь у разі вторгнення на Гренландію, не чекаючи наказів, відповідно до правил ведення бою, що діють з 1952 року. Міноборони країни підтвердило, що цей наказ "залишається чинним".
Вторгнення США у Гренландію може спричинити розкол між союзниками. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Що відомо про можливу військову відповідь Данії?
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про намір анексувати Гренландію, яку він вважає стратегічно важливою для національної безпеки США, навіть силовим шляхом. Його слова викликали занепокоєння у Данії, яка контролює острів як заморську територію, а також у Гренландії та країнах НАТО.
Європейські союзники вже проводять термінові консультації щодо можливої американської атаки. Міністри закордонних справ Франції та Німеччини наголошують на важливості координації дій з іншими європейськими країнами та Данією.
За словами французького дипломата, США запевнили, що вторгнення не планується, а мета лише – купівля острова. Водночас у Білому домі стверджують, що військовий варіант "завжди можливий".
Колишній прем'єр Франції Домінік де Вільпен попередив, що у разі вторгнення США стануть "ворогом" для європейських членів НАТО, а ситуація стане історичною для альянсу. Гренландія залишається територією НАТО, і будь-який напад одного члена альянсу на інший стане безпрецедентним випадком.
Що відомо про інтерес Трампа до Гренландії?
Ще у 2024 році Дональд Трамп заявляв, що США можуть купити Гренландію у Данії. Однією з можливих причин його зацікавленості в контролі над островом є ймовірна наявність там золотих родовищ.
США розглядають можливість встановлення контролю над Гренландією шляхом політичного впливу, а не військового втручання. Цей крок може викликати розкол серед союзників по НАТО та ЄС.
Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія має важливе значення для національної безпеки Америки, бо біля острова розміщено багато російських та китайських кораблів. Трамп зауважив, що острів важливий для обороноздатності США.