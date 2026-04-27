Замах на Трампа пов'язали із загадковим постом у соцмережі від 2023 року
- У соцмережах обговорюють пост 2023 року, пов'язаний із Коулом Томасом Алленом, затриманим після стрілянини під час вечері кореспондентів Білого дому.
- Правоохоронці аналізують цифрову активність Аллена, щоб з'ясувати його мотиви та можливу причетність інших осіб.
У соцмережах активно обговорюють загадковий допис, який пов’язують із Коулом Томасом Алленом – чоловіком, затриманим після стрілянини під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому.
Про це повідомляє видання Bored Panda.
Який загадковий допис знайшли в мережі?
Користувачі звернули увагу на єдиний пост у соцмережі X, опублікований ще у 2023 році. Він не містив жодного пояснення, однак тепер багато хто сприймає його як можливий натяк або навіть попередження про події, що сталися.
Повідомлення з’явилося з акаунта, який пов’язують із користувачем на ім’я Генрі Мартінес. У ньому згадувалося ім’я "Коул Аллен". Інших дописів на цій сторінці немає.
Після інциденту цей запис стрімко набрав популярності – десятки тисяч лайків і тисячі коментарів. У мережі користувачі висловлюють здивування і будують різні теорії – від випадкового збігу до припущень про заздалегідь сплановані дії.
Тим часом правоохоронці аналізують цифрову активність підозрюваного, намагаючись з’ясувати його мотиви та можливу причетність інших осіб.
За відкритими даними з LinkedIn, Аллен працював інженером-механіком, займався розробкою ігор і викладанням. Він здобував освіту в Каліфорнії, зокрема в галузі машинобудування та інформатики. У 2024 році його навіть відзначила "Викладачем місяця" компанія C2 Education.
Підозрюваний був "затятим антихристиянином" і "протягом певного часу відчував у своєму серці велику ненависть",
– заявив президент Дональд Трамп після замаху.
Що відомо про замах на Трампа?
25 квітня у Вашингтоні під час заходу з Дональдом Трампом сталася стрілянина, нападника затримали. Трампа оперативно евакуювали.
Американський лідер підкреслив, що секретна служба та правоохоронні органи виконали фантастичну роботу.
Стрільцем виявився 31-річний Коул Томас Аллен, озброєний дробовиком, пістолетом і ножами. Сам він визнав, що хотів стріляти по посадовцях, хоч і не назвав конкретно Трампа.