У Китаї вперше відреагували на стрілянину та замах на Трампа

Увечері 25 квітня за місцевим часом на президента США було своєно замах. Китай 27 квітня вперше відреагував на стрілянину у готелі Washington Hilton.

Китай у перших коментарях засудив будь-які незаконні та насильницькі дії. Про це повідомили в Sky News.

Як у Китаї відреагували на замах?

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час пресконференції засудив напад на Трампа та заявив, що його країни виступає проти таких насильницьких дій.

Китай звернув увагу на цей інцидент зі стріляниною. Ми виступаємо проти та засуджуємо акти незаконного насильства,

– заявив Лінь Цзянь.

У виданні наголосили, що Дональд Трамп має відвідати Пекін 14 – 15 травня, де зустрінеться з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Це буде перший візит президента США до країни за вісім років.

До уваги! Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу розповів, що інцидент зі стріляниною та замахом на лідера США міг бути спланованою піар-акцією для підвищення рейтингу Трампа. Він додав, що це має встановити слідство, адже випливає багато нюансів.

Останні новини щодо замаху на Трампа

У Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому в готелі Хілтон пролунали постріли, Дональда Трампа евакуювали, він у безпеці. Відомо, що раніше в цьому готелі стався замах на Рональда Рейгана.

Нападника, яким виявився 31-річний Коул Томас Аллен, затримали, і його звинувачено у використанні вогнепальної зброї під час насильницького злочину.

Дональд Трамп також "накинувся" на журналістку, яка перед ним зачитала записи підозрюваного у замаху на нього. Один з уривків містив натяки на те, що Трамп є ґвалтівником.