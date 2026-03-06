"Український золотий конвой": Угорщина похизувалася фото захопленої готівки й золота Ощадбанку

Уряд Угорщини оприлюднив фото грошей та золотих злитків, вилучених у працівників Ощадбанку, яких затримали на території країни. Водночас в Україні заявляють, що досі не мають контакту з громадянами, яких, за даними Будапешта, вже депортували.

Семеро громадян України затримали з готівкою та золотом, яке вони перевозили. Фото з'явилося на фейсбук-сторінці уряду Угорщини.

Що показав уряд Угорщини?

Уряд Угорщини оприлюднив фотографії грошей та золотих злитків, які були конфісковані у працівників державного Ощадбанку, затриманих напередодні на угорській території.

У своєму повідомленні, вони зазначили, що в четвер, 5 березня, угорські правоохоронці затримали семеро громадян України, серед яких, за їхніми даними, був колишній генерал спецслужб. За інформацією влади Угорщини, вони перевозили 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Фото готівки та золота державного "Ощадбанку" / Уряд Угорщини

Стверджується, що кошти транспортувалися з Австрії до України через територію Угорщини двома броньованими інкасаторськими автомобілями. В угорській Національній податковій та митній службі (NAV) заявили, що розпочали розслідування за підозрою у відмиванні грошей.

Нагадаємо, що Угорщина заявила про те, що затриманих інкасаторів депортували, проте українська сторона наголошує на тому, що жодних контактів із громадянами України, яких утримують – немає.

Затримання інкасаторів в Угорщині: останні новини