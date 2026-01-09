Це щастя для Путіна, – ексглава МЗС спрогнозував сумні наслідки, якщо Трамп захопить Гренландію
- Якщо США захоплять Гренландію, то це буде удар по міжнародному право. Також це призведе до розколу серед НАТО.
- Це має підштовхнути європейські країни до створення власного аналогу НАТО.
Погрози Трампа захопити Гренландію у Данії є абсолютно дивними. Якщо США підуть на це, то фактично підірвуть усе міжнародне право.
Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що ніхто не заборонить США розмістити більше зброї на авіабазі в Гренландії або ж побудувати нову військову базу. Але Трамп досі хоче контроль над островом.
Які будуть наслідки?
За словами Огризко, якщо Сполучені Штати, які є фактично головними в НАТО, силою захоплює територію іншого представника, то про який Альянс взагалі можна говорити? Це буде щастя для Путіна. Ситуація довкола Гренландії є дійсно дивною.
Як сказав влучно один з експертів: "Якщо ти силою змінюєш міжнародні кордони, то повертаєшся в 19 століття зі зброєю 21 століття",
– сказав Огризко.
Все це має підштовхнути європейські країни створити свій аналог НАТО. Однак туди мають увійти держави, які справді готові воювати в разі загрози. Якщо вони серйозно готуватимуться до потенційної війни, то ніякої війни і не буде, бо ніхто не ризикне напасти.
Зазіхання США на Гренландію: коротко
- Дональд Трамп неодноразово говорив, що Гренландія має бути частиною США. Він виправдовує ці заяви тим, що це важливо для американської системи безпеки.
- За даними ЗМІ, США можуть спробувати встановити контроль над Гренландією вже в найближчі місяці. Також йдуть розмови про можливу "купівлю" острова.
- Данські військові зобов'язані відкрити вогонь, якщо хтось спробує вдертися на територію Гренландії. Уся ця ситуація може спричинити розкол серед НАТО.