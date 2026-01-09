Це щастя для Путіна, – ексглава МЗС спрогнозував сумні наслідки, якщо Трамп захопить Гренландію

Погрози Трампа захопити Гренландію у Данії є абсолютно дивними. Якщо США підуть на це, то фактично підірвуть усе міжнародне право.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що ніхто не заборонить США розмістити більше зброї на авіабазі в Гренландії або ж побудувати нову військову базу. Але Трамп досі хоче контроль над островом.

Які будуть наслідки?

За словами Огризко, якщо Сполучені Штати, які є фактично головними в НАТО, силою захоплює територію іншого представника, то про який Альянс взагалі можна говорити? Це буде щастя для Путіна. Ситуація довкола Гренландії є дійсно дивною.

Як сказав влучно один з експертів: "Якщо ти силою змінюєш міжнародні кордони, то повертаєшся в 19 століття зі зброєю 21 століття",

– сказав Огризко.

Все це має підштовхнути європейські країни створити свій аналог НАТО. Однак туди мають увійти держави, які справді готові воювати в разі загрози. Якщо вони серйозно готуватимуться до потенційної війни, то ніякої війни і не буде, бо ніхто не ризикне напасти.

Зазіхання США на Гренландію: коротко