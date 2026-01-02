Вперше на Корані: мер Зохран Мамдані склав присягу у Нью-Йорку

У четвер, 1 січня, новообраний міський голова Нью-Йорка Зохран Мамдані склав присягу. Він став першим очільником, який обрав для цього Коран.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Guardian та New York Times.

Дивіться також Не для Трампа: політтехнолог сказав, для кого новий мер Нью-Йорка стане проблемою

Як відбувалась церемонія складання присяги?

Мер Нью-Йорка 34-річний Зохран Мамдані 1 січня склав свою присягу перед генеральним прокурором міста Летицією Джеймс. Закрита церемонія відбулась на покинутій станції метро біля міської ратуші.

Щойно склавши присягу на посаду мера міста Нью-Йорк, я роблю це також тут, на старій станції метро біля міської ратуші – це свідчення важливості громадського транспорту для життєздатності, здоров'я та спадщини нашого міста,

– пояснив Мамдані.

На урочистостях новообраного мера підтримувала уся родина: дружина Рама Дуваджі та батьки. Також до церемонії долучився ексмер Нью-Йорка Ерік Адамс. Спершу він відмовився, однак згодом заявив, що "хотів би бути там, щоб продемонструвати плавний і мирний перехід влади".

Мамдані став першим мером Нью-Йорка, який обрав Коран, священну книгу ісламу, для присяги. Віра новообраного мера була визначальною рисою його кампанії. Під час церемонії використали два Корани. Один належав дідусю мера, а інший – американському письменнику та історику Артуро Шомбургу.

Згодом Мамдані повідомив, що у четвер вдень на публічній церемонії він використає Коран свого дідуся та Коран, що належить його бабусі.

Довідково! Більшість мерів Нью-Йорка під час складання присяг клали руки на Біблію чи інші релігійні тексти. Водночас у США не має закону про обов'язкове використання релігійних чи будь-яких інших книг.

Водночас попередні міські голови поєднували офіційну процедуру з особистими символами та реліквіями. Так, у 2021 році Ерік Адамс під час складання присяги одну руку поклав на Біблію своєї матері, а іншу – на її обрамлену фотографію, яка плавала у келиху з бренді. Білл де Блазіо на церемонії використав Біблію, яка колись належала президенту Рузвельту.

Що відомо про нового мера Нью-Йорка?