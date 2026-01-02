Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Guardian та New York Times.
Як відбувалась церемонія складання присяги?
Мер Нью-Йорка 34-річний Зохран Мамдані 1 січня склав свою присягу перед генеральним прокурором міста Летицією Джеймс. Закрита церемонія відбулась на покинутій станції метро біля міської ратуші.
Щойно склавши присягу на посаду мера міста Нью-Йорк, я роблю це також тут, на старій станції метро біля міської ратуші – це свідчення важливості громадського транспорту для життєздатності, здоров'я та спадщини нашого міста,
– пояснив Мамдані.
На урочистостях новообраного мера підтримувала уся родина: дружина Рама Дуваджі та батьки. Також до церемонії долучився ексмер Нью-Йорка Ерік Адамс. Спершу він відмовився, однак згодом заявив, що "хотів би бути там, щоб продемонструвати плавний і мирний перехід влади".
Мамдані став першим мером Нью-Йорка, який обрав Коран, священну книгу ісламу, для присяги. Віра новообраного мера була визначальною рисою його кампанії. Під час церемонії використали два Корани. Один належав дідусю мера, а інший – американському письменнику та історику Артуро Шомбургу.
Згодом Мамдані повідомив, що у четвер вдень на публічній церемонії він використає Коран свого дідуся та Коран, що належить його бабусі.
Довідково! Більшість мерів Нью-Йорка під час складання присяг клали руки на Біблію чи інші релігійні тексти. Водночас у США не має закону про обов'язкове використання релігійних чи будь-яких інших книг.
Водночас попередні міські голови поєднували офіційну процедуру з особистими символами та реліквіями. Так, у 2021 році Ерік Адамс під час складання присяги одну руку поклав на Біблію своєї матері, а іншу – на її обрамлену фотографію, яка плавала у келиху з бренді. Білл де Блазіо на церемонії використав Біблію, яка колись належала президенту Рузвельту.
Що відомо про нового мера Нью-Йорка?
34-річний Мамдані громадянин США, хоч народився за межами цієї країни – в Уганді. За походженням родина мера Нью-Йорка – індійці. Його батько Махмуд Мамдані – історик-науковець, професор постколоніальних студій з відчутно лівими поглядами, а мати Міра Наїр – відома режисерка. Громадянство США чоловік отримав у 2018 році, хоч у Штатах він прожив переважну частину свого життя – з 7 років.
До початку політичної кар'єри Мамдані був консультантом з питань житла – допомагав оскаржувати виселення.
5 листопада стало відомо, що на виборах мера Нью-Йорка переміг мусульманин Зохран Мамдані. Він називає себе демократичним соціалістом. Водночас Дональд Трамп називає Мамдані комуністом і відверто погрожував нью-йоркцям, мовляв, вони мають проголосувати за іншого кандидата – Ендрю Куомо, який не представляє жодну з партій. Інакше місту уріжуть фінансування.