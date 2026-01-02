Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Guardian та New York Times.

Як відбувалась церемонія складання присяги?

Мер Нью-Йорка 34-річний Зохран Мамдані 1 січня склав свою присягу перед генеральним прокурором міста Летицією Джеймс. Закрита церемонія відбулась на покинутій станції метро біля міської ратуші.

Щойно склавши присягу на посаду мера міста Нью-Йорк, я роблю це також тут, на старій станції метро біля міської ратуші – це свідчення важливості громадського транспорту для життєздатності, здоров'я та спадщини нашого міста,

– пояснив Мамдані.

На урочистостях новообраного мера підтримувала уся родина: дружина Рама Дуваджі та батьки. Також до церемонії долучився ексмер Нью-Йорка Ерік Адамс. Спершу він відмовився, однак згодом заявив, що "хотів би бути там, щоб продемонструвати плавний і мирний перехід влади".

Мамдані став першим мером Нью-Йорка, який обрав Коран, священну книгу ісламу, для присяги. Віра новообраного мера була визначальною рисою його кампанії. Під час церемонії використали два Корани. Один належав дідусю мера, а інший – американському письменнику та історику Артуро Шомбургу.

Згодом Мамдані повідомив, що у четвер вдень на публічній церемонії він використає Коран свого дідуся та Коран, що належить його бабусі.

Довідково! Більшість мерів Нью-Йорка під час складання присяг клали руки на Біблію чи інші релігійні тексти. Водночас у США не має закону про обов'язкове використання релігійних чи будь-яких інших книг.

Водночас попередні міські голови поєднували офіційну процедуру з особистими символами та реліквіями. Так, у 2021 році Ерік Адамс під час складання присяги одну руку поклав на Біблію своєї матері, а іншу – на її обрамлену фотографію, яка плавала у келиху з бренді. Білл де Блазіо на церемонії використав Біблію, яка колись належала президенту Рузвельту.

Що відомо про нового мера Нью-Йорка?