Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Guardian и New York Times.
Как проходила церемония принятия присяги?
Мэр Нью-Йорка 34-летний Зохран Мамдани 1 января принял свою присягу перед генеральным прокурором города Летицией Джеймс. Закрытая церемония состоялась на заброшенной станции метро возле городской ратуши.
Только что приняв присягу на должность мэра города Нью-Йорк, я делаю это также здесь, на старой станции метро возле городской ратуши – это свидетельство важности общественного транспорта для жизнеспособности, здоровья и наследия нашего города,
– объяснил Мамдани.
На торжествах новоизбранного мэра поддерживала вся семья: жена Рама Дуваджи и родители. Также к церемонии присоединился экс-мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Сначала он отказался, однако впоследствии заявил, что "хотел бы быть там, чтобы продемонстрировать плавный и мирный переход власти".
Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, который выбрал Коран, священную книгу ислама, для присяги. Вера новоизбранного мэра была определяющей чертой его кампании. Во время церемонии использовали два Корана. Один принадлежал дедушке мэра, а другой – американскому писателю и историку Артуро Шомбургу.
Впоследствии Мамдани сообщил, что в четверг днем на публичной церемонии он использует Коран своего дедушки и Коран, принадлежащий его бабушке.
Справочно! Большинство мэров Нью-Йорка во время принятия присяги клали руки на Библию или другие религиозные тексты. В то же время в США нет закона об обязательном использовании религиозных или любых других книг.
В то же время предыдущие мэры совмещали официальную процедуру с личными символами и реликвиями. Так, в 2021 году Эрик Адамс во время принятия присяги одну руку положил на Библию своей матери, а другую – на ее обрамленную фотографию, которая плавала в бокале с бренди. Билл де Блазио на церемонии использовал Библию, которая когда-то принадлежала президенту Рузвельту.
Что известно о новом мэре Нью-Йорка?
34-летний Мамдани гражданин США, хотя родился за пределами этой страны – в Уганде. По происхождению семья мэра Нью-Йорка – индийцы. Его отец Махмуд Мамдани – историк-ученый, профессор постколониальных студий с ощутимо левыми взглядами, а мать Мира Наир – известный режиссер. Гражданство США мужчина получил в 2018 году, хотя в Штатах он прожил большую часть своей жизни – с 7 лет.
До начала политической карьеры Мамдани был консультантом по вопросам жилья – помогал оспаривать выселения.
5 ноября стало известно, что на выборах мэра Нью-Йорка победил мусульманин Зохран Мамдани. Он называет себя демократическим социалистом. В то же время Дональд Трамп называет Мамдани коммунистом и откровенно угрожал нью-йоркцам, мол, они должны проголосовать за другого кандидата – Эндрю Куомо, который не представляет ни одну из партий. Иначе городу урежут финансирование.