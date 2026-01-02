Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Guardian и New York Times.

Как проходила церемония принятия присяги?

Мэр Нью-Йорка 34-летний Зохран Мамдани 1 января принял свою присягу перед генеральным прокурором города Летицией Джеймс. Закрытая церемония состоялась на заброшенной станции метро возле городской ратуши.

Только что приняв присягу на должность мэра города Нью-Йорк, я делаю это также здесь, на старой станции метро возле городской ратуши – это свидетельство важности общественного транспорта для жизнеспособности, здоровья и наследия нашего города,

– объяснил Мамдани.

На торжествах новоизбранного мэра поддерживала вся семья: жена Рама Дуваджи и родители. Также к церемонии присоединился экс-мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Сначала он отказался, однако впоследствии заявил, что "хотел бы быть там, чтобы продемонстрировать плавный и мирный переход власти".

Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, который выбрал Коран, священную книгу ислама, для присяги. Вера новоизбранного мэра была определяющей чертой его кампании. Во время церемонии использовали два Корана. Один принадлежал дедушке мэра, а другой – американскому писателю и историку Артуро Шомбургу.

Впоследствии Мамдани сообщил, что в четверг днем на публичной церемонии он использует Коран своего дедушки и Коран, принадлежащий его бабушке.

Справочно! Большинство мэров Нью-Йорка во время принятия присяги клали руки на Библию или другие религиозные тексты. В то же время в США нет закона об обязательном использовании религиозных или любых других книг.

В то же время предыдущие мэры совмещали официальную процедуру с личными символами и реликвиями. Так, в 2021 году Эрик Адамс во время принятия присяги одну руку положил на Библию своей матери, а другую – на ее обрамленную фотографию, которая плавала в бокале с бренди. Билл де Блазио на церемонии использовал Библию, которая когда-то принадлежала президенту Рузвельту.

Что известно о новом мэре Нью-Йорка?