Зроби послугу, розберися зі своїм, – Трамп на ідею Путіна про посередництво на Близькому Сході

Трамп заявив, що спілкувався із російським диктатором Путіним "вчора". Він стверджує, що російський президент запропонував стати посередником у конфлікті на Близькому Сході.

Трамп розповів, що у відповідь запропонував Путіну "зайнятися цим пізніше". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг президента США із журналістами 18 червня.

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Трамп відхилив ідею посередництва Росії на Близькому Сході

За словами Трамп, він мав розмову з Путіним 17 червня. Глава Кремля запропонував допомогти як посередник у питанні війни на Близькому Сході.

Я йому відповів: надай мені послугу – будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре?

– сказав Трамп.

Він розповів, що Близьким Сходом російський диктатор зможе зайнятися згодом, а також висловився про перспективу врегулювання війни в Україні. На його думку, "з цим вдасться розібратися".

"Але, думаю, там (на війні Росії проти України – 24 Канал) теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей. Головне в цьому всьому – набагато більше людей загинуло, ніж повідомляється у зведеннях по Україні та Росії. Набагато більше", – додав американський президент.

Трамп звернувся до верховного лідера Ірану

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, якого ліквідацію якого Ізраїль не виключає, заявив, що не здаватиметься.

Я скажу: "Бажаю удачі". У них було 60 днів, а це ж багато — 60 днів, ціла купа часу. І вони припустилися помилки. Їхня країна в руїнах. Так багато людей загинуло, а вони не повинні були загинути. Це дуже сумно,

– сказав на це президент Трамп 18 червня.

Він також не дав однозначної відповіді, чи братимуть США участь у конфлікті Ізраїлю та Ірану. За його словами, Штати можуть це зробити, а можуть і не зробити.

"Ніхто не знає, що я хочу зробити. Але я можу сказати ось що: Іран має багато проблем і хоче вести переговори. Два дуже простих слова: беззастережна капітуляція", – також сказав Трамп.