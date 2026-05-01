Зустріч без камер: аналітик назвав мету візиту короля Чарльза до Трампа

Король Великої Британії перебував з 4-денним візитом у Вашингтоні. Діалог Чарльза III з американським президентом Трампом пройшов у закритому форматі. Приїзд монарха відбувся на тлі суттєвого погіршення відносин Сполучених Штатів з Британією та Європою.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, підкресливши, що нині Чарльз III виконує непритаманні йому функції.

Для чого Чарльз III прибув до США?

Як пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", король Великої Британії нині займається дипломатією з метою, аби діалог між США та Європою покращився. Статус монарха, який має Чарльз III, приваблює Дональда Трампа.

Трамп може похизуватися, що до його попередників королі не їздили, а до нього їздять,

– озвучив Клочок.

Зауважте! Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький вважає, що Трамп має особливе ставлення до королівської сім'ї та зокрема Чарльза III. Тому не виключає, що американський президент приділить більшу увагу закликам короля, бо вони прозвучали саме з його вуст, зокрема щодо необхідності допомогти Україні, яка протистоїть збройній агресії.

Розмова короля Великої Британії та лідера Сполучених Штатів відбувалась без преси. Однією з тем обговорення стала війна в Україні. Однак, за переконанням керівника Центру громадської аналітики "Вежа", вона не була ключовою в обговоренні. На його думку, Трамп сьогодні використовує позицію Росії для того, аби переконати Чарльза III, Велику Британію та інших своїх союзників у тому, що вони мають підтримувати один одного.

"Трамп робить це у дуже специфічний спосіб. Спочатку він зі всіма пересварився, а зараз налагоджує контакти з британцями, вони йому вкрай потрібні з огляду на ситуацію в Ормузькій протоці. Чи зможе король повпливати на зміну позиції уряду – питання, бо шаленого пливу він немає", – констатував Клочок.

Однак він зауважив на тому, що Чарльз III очевидно вміє проводити переговори й наділений дипломатичними навичками. Клочок додав, що сьогодні саме у короля постала низка питань до президента США, а не навпаки. Адже якраз Трамп своєю політикою зробив так, що британський король був вимушений прибути у Вашингтон. На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", навряд чи вони досягли глобальних домовленостей.

Велика Британія зробила крок назустріч США

Трамп тримає зв'язок з Путіним. Сьогодні Кремль переповнений погрозами, адже українські дрони регулярно навідуються вглиб Росії, наприклад, вчетверте вгатили по НПЗ і морському терміналу в Туапсе, де стався "нафтовий дощ". Там оголошений режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Через такі атаки експортний потенціал Росії суттєво зменшується. Тому Путін нервує. Інструментом тиску на Україну він обрав міжнародних її партнерів: Велику Британію, країни ЄС, США в особі Трампа. Невипадковими можуть бути заяви канцлера Німеччини Мерца в бік України щодо територіальних поступок та низької ймовірності вступу нашої держави до ЄС.

До відома! Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сценарій вступу України до Європейського Союзу навіть до 2028 року він вважає нереалістичним. Він пояснив, що країна, в які триває війна, не може бути прийнята до складу ЄС і додав, що наша держава повинна виконати низку умов, серед таких – досягти результатів у боротьбі з корупцією. Крім того, він заявив, що мирна угода задля припинення бойових дій в Україні може містити пункт про визнання втрати контролю над частиною своїх територій.

Зараз відбуваються спроби змінити відносини всередині НАТО через короля Чарльза III – це очевидно,

– підкреслив Клочок.

Він звернув увагу на цікавий нюанс, який вказує на поглиблення кризи й спробу Трампа відновити діалог з європейцями. Днями американські ЗМІ оприлюднили нібито "злив" Пентагону про те, що лідер США готує план покарання членів Північноатлантичного Альянсу за те, що вони не підтримали військову операцію американської армії проти Ірану.

"Навіть порушилось питання про перегляд статусу Фолклендських островів, які належать Великій Британії, але Аргентина вважає їх своїми. Це може бути одним із заходів, який Трамп вживає для того, аби схилити на свій бік Британію", – припустив Клочок.

Підсумовуючи, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що візит Чарльза III до США розцінює як намагання Великої Британії здійснити крок назустріч Дональду Трампу, домовитися про потепління відносин, підтримку.

Клочок наголосив, що Сполученим Штатам потрібна Європа, а Європі – США. Тому обидві сторони незацікавлені у конфронтації. З його слів, попри погрозливі заяви Трампа Штати не будуть покидати НАТО.

Чарльз III виступив у Конгресі США: які заяви зробив король?

Король Великої Британії закликав допомогти Україні, чий хоробрий народ нині протистоїть агресору. Він наголосив, що від партнерів сьогодні потрібна тверда рішучість. Чарльз III пригадав події 11 вересня 2001 року, коли в США стався теракт, і додав, що тоді увесь світ кинувся на допомогу американцям. Тоді НАТО єдиний раз застосувало 5 статтю договору, яка передбачає колективну оборону. Він заявив, що наразі необхідна така ж єдність.

Монарх зауважив на тому, що нині триває період серйозної турбулентності у світі, починаючи від Європи до Близького Сходу. Така нестабільність породжує нові виклики та відображається на житті людей.

Король порушив тему важливості союзництва між Великою Британією та Сполученими Штатами, яке він вважає унікальним і яке створювалось століттями. Він підкреслив, що саме сьогодні таке партнерство Європи й США вкрай важливе.

Король Великої Британії виконав ключову місію

Аналізуючи виступ Чарльза III перед американськими конгресменами голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук звернув увагу на те, що в залі не вщухали овації. Конгрес на заяви короля реагував довгими оплесками, тому, на його думку, він своє головне завдання виконав. Монарх зміг пройтися по всіх болючих точках США, проявив високу дипломатію та вдало використав британський гумор.

Окремо Рибачук відзначив те, що сказав король щодо України. Він пов'язав події в США 2001 року і нинішню ситуацію в нашій державі, нагадавши, що коли американцям було важко і вони відчули на собі тероризм, світ простягнув їм руку допомоги. Тому зараз час зробити це в бік українців, яких він назвав "найсміливішими людьми".