Макрон з гумором відреагував на слова Чарльза III про французьку мову, адресовані Трампу
30 квітня, 11:31
2
Оновлено - 11:38, 30 квітня

Макрон з гумором відреагував на слова Чарльза III про французьку мову, адресовані Трампу

Данило Жоров
Основні тези
  • Король Великої Британії Чарльз III, під час зустрічі з Трампом, іронічно пожартував про можливість того, що США могли б розмовляти французькою.
  • Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував цю заяву.
Слухати новину 00:44 хв

У понеділок, 27 квітня, король Великої Британії Чарльз III, під час зустрічі з Трампом, гостро пожартував. Еммануель Макрон прокоментував заяву монарха.

Своєю реакцією на слова короля, французький президент поділився у соцмережі X.

Що сказав Макрон?

Нагадаємо, що у понеділок, 27 квітня, король Великої Британії Чарльз III здійснив, перший з 2007 року, візит до Сполучених Штатів, присвячений 250-річчю країни. Там він гостро підколов Трампа, пригадавши його заяву про роль США у Другій світовій війні. 

Пане президенте, ви нещодавно казали, що якби не Сполучені Штати, європейські країни розмовляли німецькою. Наважуся сказати, що якби не ми – ви розмовляли б французькою, 
– іронічно заявив король Британії.

Не втратив шансу пожартувати над Трампом і Президент Франції Еммануель Макрон. Він прокоментував слова Чарльза III, іронічно заявивши, що це було б "шикарно".

Що відомо про неоднозначні заяви Трампа?

Пов'язані теми:

Дональд Трамп Еммануель Макрон
Король Чарльз III