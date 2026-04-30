Макрон з гумором відреагував на слова Чарльза III про французьку мову, адресовані Трампу

У понеділок, 27 квітня, король Великої Британії Чарльз III, під час зустрічі з Трампом, гостро пожартував. Еммануель Макрон прокоментував заяву монарха.

Своєю реакцією на слова короля, французький президент поділився у соцмережі X.

Дивіться також "Унікальний момент": Макрон заявив, що проти Європи одночасно виступають США, Росія та Китай

Що сказав Макрон?

Нагадаємо, що у понеділок, 27 квітня, король Великої Британії Чарльз III здійснив, перший з 2007 року, візит до Сполучених Штатів, присвячений 250-річчю країни. Там він гостро підколов Трампа, пригадавши його заяву про роль США у Другій світовій війні.

Пане президенте, ви нещодавно казали, що якби не Сполучені Штати, європейські країни розмовляли німецькою. Наважуся сказати, що якби не ми – ви розмовляли б французькою,

– іронічно заявив король Британії.

Не втратив шансу пожартувати над Трампом і Президент Франції Еммануель Макрон. Він прокоментував слова Чарльза III, іронічно заявивши, що це було б "шикарно".

