Укр Рус
Геополітика Європа У Франції заявили, що скоро визначать формат можливої зустрічі Путіна і Макрона
21 грудня, 20:47
3

У Франції заявили, що скоро визначать формат можливої зустрічі Путіна і Макрона

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Кремль заявив, що Путін відкритий до переговорів із Макроном.
  • У Парижі привітали заяву Кремля.
  • Французька адміністрація запевнила, що будь-які переговори будуть прозорими, і про них буде повідомлено Україну та європейських партнерів.

У Кремлі відреагували на заяву Еммануеля Макрона про те, що Європі потрібно відновити діалог з Росією. У Путіна заявили, що диктатор відкритий до переговорів із французьким президентом.

Таку заяву Кремля привітали в Єлисейському палаці. Там зазначили, що найближчими днями вирішать, у якому форматі могли б відбутися переговори президентів, передає 24 Канал із посиланням на BFM TV.

Дивіться також Макрон вимушено зрадив Мерца у питанні України, – Financial Times 

Що кажуть у Парижі про можливу зустріч Путіна і Макрона?

Водночас французька адміністрація наголосила, що будь-які переговори з Москвою будуть прозорими, і президент України Володимир Зеленський та європейські партнери будуть про них поінформовані. Також незмінною залишається мета контактів з росіянами – це досягнення "міцного та тривалого миру" для українців.

Нагадаємо, що 19 грудня Еммануель Макрон наголосив, що для європейців буде "корисно" відновити діалог з Володимиром Путіним, замість того, щоб залишати США одних у веденні переговорів щодо завершення конфлікту в Україні. 

Зауважимо, що остання телефонна розмова Макрона і Путіна відбулася 1 липня – вперше за три роки. Проте тоді вони лише констатували свої розбіжності. 

Останні новини про мирні переговори щодо України

  • 19 грудня у Маямі відбувся черговий раунд мирних переговорів між американцями та українцями. 

  • Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що найважчими питаннями на перемовинах є територія України, ЗАЕС та гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо.

  • 20 грудня делегація США зустрічалася з російським емісаром Кирилом Дмитрієвим, який прибув у суботу, з іншого боку. У Кремлі відкинули зміни в американському мирному плані, зроблені Україною та Європою. Головний помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що пропозиції Європи та України не сприяють досягненню довгострокового миру.