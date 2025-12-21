У Франції заявили, що скоро визначать формат можливої зустрічі Путіна і Макрона
- Кремль заявив, що Путін відкритий до переговорів із Макроном.
- У Парижі привітали заяву Кремля.
- Французька адміністрація запевнила, що будь-які переговори будуть прозорими, і про них буде повідомлено Україну та європейських партнерів.
У Кремлі відреагували на заяву Еммануеля Макрона про те, що Європі потрібно відновити діалог з Росією. У Путіна заявили, що диктатор відкритий до переговорів із французьким президентом.
Таку заяву Кремля привітали в Єлисейському палаці. Там зазначили, що найближчими днями вирішать, у якому форматі могли б відбутися переговори президентів, передає 24 Канал із посиланням на BFM TV.
Що кажуть у Парижі про можливу зустріч Путіна і Макрона?
Водночас французька адміністрація наголосила, що будь-які переговори з Москвою будуть прозорими, і президент України Володимир Зеленський та європейські партнери будуть про них поінформовані. Також незмінною залишається мета контактів з росіянами – це досягнення "міцного та тривалого миру" для українців.
Нагадаємо, що 19 грудня Еммануель Макрон наголосив, що для європейців буде "корисно" відновити діалог з Володимиром Путіним, замість того, щоб залишати США одних у веденні переговорів щодо завершення конфлікту в Україні.
Зауважимо, що остання телефонна розмова Макрона і Путіна відбулася 1 липня – вперше за три роки. Проте тоді вони лише констатували свої розбіжності.
Останні новини про мирні переговори щодо України
19 грудня у Маямі відбувся черговий раунд мирних переговорів між американцями та українцями.
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що найважчими питаннями на перемовинах є територія України, ЗАЕС та гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо.
20 грудня делегація США зустрічалася з російським емісаром Кирилом Дмитрієвим, який прибув у суботу, з іншого боку. У Кремлі відкинули зміни в американському мирному плані, зроблені Україною та Європою. Головний помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що пропозиції Європи та України не сприяють досягненню довгострокового миру.