15 серпня о 22:00 за Києвом в Алясці розпочнеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Після неї запланована спільна пресконференція президентів. Втім, вона може й не відбутися.

Американський лідер може достроково покинути саміт із Путіним, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

За яких умов саміт Путіна і Трампа може завершитися раніше, ніж очікувалося?

Американський чиновник анонімно у коментарі виданню повідомив, що Трамп передчасно залишить зустріч із очільником Кремля, якщо зрозуміє, що останній не серйозно налаштований щодо припинення війни,

Раніше сам Дональд Трамп заявляв, що йому вистачить перших п'яти хвилин зустрічі, аби "прочитати" наміри свого російського колеги.

Ми швидко зрозуміємо, хто на якій позиції, і я відчую це вже за перші дві–п'ять хвилин. Зазвичай ми одразу бачимо, чи буде зустріч вдалою, чи ні. Якщо ні – вона закінчиться дуже швидко, а якщо так – мир може настати вже зовсім скоро,

– казав президент США.

Американський посадовець додав, що Білий дім із обережним оптимізмом оцінює перспективи майбутньої зустрічі лідерів.