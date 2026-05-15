Це хвилює Кремль, – експерт розкрив, чому Путін помчить у Китай одразу після Трампа

Дональд Трамп перебуває з візитом у Китаї та вже зустрівся із Сі Цзіньпіном. Найближчим часом у Пекін збирається і Володимир Путін. Очевидно, що кремлівський диктатор хвилюється щодо результатів переговорів лідерів США та КНР.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус озвучив 24 Каналу думку, що це спроба Путіна визначити, чи були досягнуті якісь домовленості під час зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна щодо співпраці Росії та Китаю. Адже російська економіка залежна від Пекіна.

Читайте також Один дзвінок Сі Цзіньпіна може закінчити війну в Україні, – сенатор Грем

Чому для Путіна важливо відвідати Пекін?

Іван Ус зазначив, що для США одним з варіантів завершення війни Росії проти України є мінімізація контактів Москви та Пекіна. Мовиться про домовленості з Сі Цзіньпіном, коли Кремль впевнений у співпраці з КНР.

Путін летить до Китаю, щоб зрозуміти, чи Пекін у своїх домовленостях зі США щодо конфігурації світу не вирішив пожертвувати Росією. Це хвилює кремлівського диктатора. Тому це пов'язано з візитом Трампа до КНР, щоб визначити чи Китай лишається з Москвою, чи починає будувати свою архітектуру, де роль Росії буде значно зменшена,

– припустив експерт.

Можливо, є й інші питання, тому що співпраця з Китаєм дуже важлива для Кремля. Зокрема, зараз все частіше почали говорити про території, які понад 100 років тому відійшли до Росії, китайці про це не забувають.

Цікаво, що виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов припустив, чому Путін відвідає Китай услід за Трампом. На його думку, візит Путіна напередодні зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна означав би звірення позицій між КНР та Росією. Однак у цьому випадку так званому очільнику Кремля будуть доносити, про що говорили Трамп та Сі. Але Путін все-таки боїться, що питання війни в Україні вирішуватимуть за його спиною, тому він планує візит до Пекіна.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: що відомо?

13 – 15 травня Дональд Трамп здійснив візит до Китаю вперше з 2017 року. Президента США зустрічали урочистою музикою та червоною доріжкою перед Великою залою народних зібрань у Пекіні. Його зустрічали високопосадовці Штатів та Китаю.

Лідери США та Китаю вже провели зустріч. Трамп та Сі Цзіньпін обговорили перебіг війни на Близькому Сході, торгівлю та продаж американської зброї Тайваню.

Водночас 14 травня у Росії анонсували візит Путіна до Китаю. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це відбудеться "найближчим часом". За його словами, підготовку до саміту між російським та китайським президентами нібито уже завершили.