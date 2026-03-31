"Росія – ключовий аргумент": що задумав Трамп перед зустріччю із Сі Цзіньпіном

Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Пекіні перенесли на 14 – 15 травня. Американський президент хоче здійснити цей візит як переможець, демонструючи "нові карти".

Політолог Петро Олещук озвучив 24 Каналу думку, що Трамп хоче використати Росію як головний аргумент. Тому зараз США працюють над відновленням відносин з Москвою.

Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України

Як Трамп планує домовлятися із Сі?

Петро Олещук зазначив, що у жовтні 2025 року, коли Трамп вперше за 6 років зустрівся із Сі, це не принесло результатів. Хоча офіційно лідер США заявляв, що нібито є прогрес. Трамп розраховував, що продемонструє свої "карти" Сі Цзіньпіну, і той захоче домовлятися на умовах Штатів.

Насправді минулій зустрічі передувала торгівельна війна між США та Китаєм. Штати були змушені переглянути ті тарифи, які вони впроваджували проти Китаю. Ситуація почала складатися не дуже добре для адміністрації Трампа.

Видається, що тепер Трамп вирішив краще підготуватися до зустрічі з лідером Китаю. Що стосується китайських джерел отримання нафти і загалом енергетичних ресурсів, логіка приблизно наступна. Він завдає ударів по Венесуелі, Ірану, позбавляючи Китай доступу до частини енергетичних ресурсів. З Путіним він домовляється, здійснює перезавантаження відносин. Потім переорієнтовується з Китаю на Росію,

– пояснив політолог.

За його словами, можливо, до наступної зустрічі Трамп привезе Сі Цзіньпіну аргументи, що Венесуела, Іран, Росія "більше не ваші". А щоб отримувати енергетичні ресурси в необхідній кількості, треба домовлятися на умовах Штатів.

Відповідно до статті Politico, яка вийшла кілька тижнів тому, США не відкинули ідею про перезавантаження відносин із Росією. Видається, що в нинішніх умовах вони вхопилися за неї ще сильніше. Перетягнення Москви на бік Штатів у свідомості Трампа буде потужним аргументом у відносинах та переговорах з Китаєм, і треба цей процес пришвидшити,

– припустив Олещук.

Тому американці намагаються перетягувати Олександра Лукашенка шляхом потенційно знятих санкцій проти Білорусі. Мабуть, у такий спосіб США хочуть переконати Путіна.

Можна припустити, що якщо вони переносять зустріч Трампа та Сі на травень, то, можливо, у квітні у них за планом перезавантаження відносин з Росією. Не знаю, чи є у цій схемі завершення війни в Україні, чи вони просто вирішать це проігнорувати та оголосити про велику дружбу з Путіним,

– додав експерт.

Що відомо про зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна?