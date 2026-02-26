Чи має сенс, – Пєсков зухвало відповів про зустріч Зеленського та Путіна
- Дмитро Пєсков заявив, що треба "замислитися над сенсом" зустрічі Зеленського з Путіним, враховуючи "позицію України" щодо вимог Кремля.
- Пропозиція Путіна щодо зустрічі з Зеленським у Москві залишається чинною, за словами Пєскова.
Дмитро Пєсков зробив зухвалу заяву щодо можливості особистої зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. Прессекретар президента Росії сказав, що треба "замислитися над сенсом" такої комунікації.
Слова Дмитра Пєскова цитує російське пропагандистське видання "РІА Новини".
Що сказав Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна у майбутньому?
У традиції російської пропаганди Дмитри Пєсков висловився про "сенс" зустрічі лідерів України та Росії. Зокрема прихвостень Путіна цинічно сказав, що, мовляв, заяви з Києва свідчать, що сенсу нібито немає.
Приводом до таких слів Пєскова стала позиція України щодо вимог та ультиматумів Кремля під час мирних переговорів.
Щодо можливої зустрічі Путіна з Зеленським, поки що варто просто згадати його останні заяви: з чим Україна не погодиться, на що не піде і що планує робити далі. Їх навіть не потрібно аналізувати, достатньо просто пригадати й запитати себе – чи має сенс проводити зустріч на найвищому рівні, якщо Київ і надалі дотримується такої позиції,
– заявив Пєсков.
Водночас, зі слів прессекретаря, пропозиція Володимира Путіна щодо зустрічі із Зеленським у Москві залишається чинною. Мовляв, це "було слово президента Путіна", а він, як каже Пєсков, "завжди тримає своє слово".
До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в етері 24 Каналу, що Путін зараз не демонструє готовності зустрічатися із Зеленським. На думку експерта, Україна активізувала тему зустріч з Путіним, аби продемонструвати недоговороздатність Росії.
Чому зустріч Зеленського та Путіна важлива?
Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що питання територій у війні Росії проти України можуть бути вирішені на зустрічі президентів. Також бізнесмен зазначив, що обоє лідери могли б обговорити питання гарантій безпеки.
Нещодавно Володимир Зеленський звернувся до Путіна із закликом завершити війну. Український лідер додав, що готовий до особистої зустрічі, якщо це допоможе покласти кінець бойовим діям.
Глава ОП Кирило Буданов наголошував, що українська сторона порушувала на переговорах у Женеві питання зустрічі обох лідерів. За словами генерала, російська сторона поки що не дала остаточної відповіді щодо цього.