Слова Дмитрия Пескова цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

К теме Зеленский сообщил, когда будут следующие трехсторонние переговоры

Что сказал Песков о встрече Зеленского и Путина в будущем?

В традиции российской пропаганды Дмитрий Песков высказался о "смысле" встречи лидеров Украины и России. В частности прихвостень Путина цинично сказал, что, мол, заявления из Киева свидетельствуют, что смысла якобы нет.

Поводом к таким словам Пескова стала позиция Украины относительно требований и ультиматумов Кремля во время мирных переговоров.

Относительно возможной встречи Путина с Зеленским, пока стоит просто вспомнить его последние заявления: с чем Украина не согласится, на что не пойдет и что планирует делать дальше. Их даже не нужно анализировать, достаточно просто вспомнить и спросить себя – имеет ли смысл проводить встречу на высшем уровне, если Киев и в дальнейшем придерживается такой позиции,

– заявил Песков.

В то же время, по словам пресс-секретаря, предложение Владимира Путина о встрече с Зеленским в Москве остается в силе. Мол, это "было слово президента Путина", а он, как говорит Песков, "всегда держит свое слово".

Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире 24 Канала, что Путин сейчас не демонстрирует готовности встречаться с Зеленским. По мнению эксперта, Украина активизировала тему встречи с Путиным, чтобы продемонстрировать недоговороспособность России.

Почему встреча Зеленского и Путина важна?