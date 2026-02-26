Слова Дмитра Пєскова цитує російське пропагандистське видання "РІА Новини".

Що сказав Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна у майбутньому?

У традиції російської пропаганди Дмитри Пєсков висловився про "сенс" зустрічі лідерів України та Росії. Зокрема прихвостень Путіна цинічно сказав, що, мовляв, заяви з Києва свідчать, що сенсу нібито немає.

Приводом до таких слів Пєскова стала позиція України щодо вимог та ультиматумів Кремля під час мирних переговорів.

Щодо можливої зустрічі Путіна з Зеленським, поки що варто просто згадати його останні заяви: з чим Україна не погодиться, на що не піде і що планує робити далі. Їх навіть не потрібно аналізувати, достатньо просто пригадати й запитати себе – чи має сенс проводити зустріч на найвищому рівні, якщо Київ і надалі дотримується такої позиції,

– заявив Пєсков.

Водночас, зі слів прессекретаря, пропозиція Володимира Путіна щодо зустрічі із Зеленським у Москві залишається чинною. Мовляв, це "було слово президента Путіна", а він, як каже Пєсков, "завжди тримає своє слово".

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в етері 24 Каналу, що Путін зараз не демонструє готовності зустрічатися із Зеленським. На думку експерта, Україна активізувала тему зустріч з Путіним, аби продемонструвати недоговороздатність Росії.

Чому зустріч Зеленського та Путіна важлива?