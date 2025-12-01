Надзвичайно важливо, – американістка припустила, коли можуть зустрітись Зеленський і Трамп
- Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися у "Мар-а-Лаго" або у Вашингтоні найближчим часом.
- Україна веде переговори з США щодо "мирного плану", який наразі складається з 19 пунктів, що могло здивувати Росію.
Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом. Президент США планує поїздку у свою резиденцію "Мар-а-Лаго" у Флодиді.
Політологиня-американістка Олександра Філіпенко озвучила 24 Каналу думку, що туди з візитом може прибути й український лідер. Або ж Зеленський і Трамп можуть зустрітися згодом у Вашингтоні.
"Трамп збирається в "Мар-а-Лаго". Він пробуде там до неділі. Ми зрозуміли, що або Зеленський може відвідати його там, або Трамп на початку наступного тижня приїде у Вашингтон. Це буде надзвичайно важлива зустріч", – припустила вона.
Чого не очікувала Росія?
Олександра Філіпенко зазначила, що важливо, що Україна веде переговори щодо "мирного плану" США, який наразі складається з 19 пунктів. Це дуже важливо. Ймовірно, у Кремлі були здивовані такому розвитку подій.
Марко Рубіо детально говорив про це у Женеві, що зараз немає ніяких обмежень по термінах. Це, як він висловився, "живий документ". Тому сам факт переговорів дуже важливий. Можливо, Росія не очікувала цього від України,
– сказала політологиня-американістка.
Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо?
Раніше ЗМІ писали, що у команді Володимира Зеленського обговорюють питання візиту у Вашингтон. Зазначалося, що одні в команді "за", інші – "бояться, що щось може піти не так".
Президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливий візит Зеленського до Вашингтона. За його словами, президент України хотів приїхати, однак "варто довести угоду до кінця".
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що Україна зацікавлена у зустрічі Зеленського та Трампа, щоб обговорити чутливі питання, які є лише в їхній компетенції. Він додав, українська команда постійно спілкується з американською, тому найближчим часом варто очікувати майбутніх чи чергових контактів щодо справедливого миру в Україні.