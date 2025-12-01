Укр Рус
1 грудня, 22:50
Надзвичайно важливо, – американістка припустила, коли можуть зустрітись Зеленський і Трамп

Олександра Садова
Основні тези
  • Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися у "Мар-а-Лаго" або у Вашингтоні найближчим часом.
  • Україна веде переговори з США щодо "мирного плану", який наразі складається з 19 пунктів, що могло здивувати Росію.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом. Президент США планує поїздку у свою резиденцію "Мар-а-Лаго" у Флодиді.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко озвучила 24 Каналу думку, що туди з візитом може прибути й український лідер. Або ж Зеленський і Трамп можуть зустрітися згодом у Вашингтоні.

"Трамп збирається в "Мар-а-Лаго". Він пробуде там до неділі. Ми зрозуміли, що або Зеленський може відвідати його там, або Трамп на початку наступного тижня приїде у Вашингтон. Це буде надзвичайно важлива зустріч", – припустила вона.

Чого не очікувала Росія?

Олександра Філіпенко зазначила, що важливо, що Україна веде переговори щодо "мирного плану" США, який наразі складається з 19 пунктів. Це дуже важливо. Ймовірно, у Кремлі були здивовані такому розвитку подій.

Марко Рубіо детально говорив про це у Женеві, що зараз немає ніяких обмежень по термінах. Це, як він висловився, "живий документ". Тому сам факт переговорів дуже важливий. Можливо, Росія не очікувала цього від України, 
– сказала політологиня-американістка.

Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо?

  • Раніше ЗМІ писали, що у команді Володимира Зеленського обговорюють питання візиту у Вашингтон. Зазначалося, що одні в команді "за", інші – "бояться, що щось може піти не так".

  • Президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливий візит Зеленського до Вашингтона. За його словами, президент України хотів приїхати, однак "варто довести угоду до кінця".

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що Україна зацікавлена у зустрічі Зеленського та Трампа, щоб обговорити чутливі питання, які є лише в їхній компетенції. Він додав, українська команда постійно спілкується з американською, тому найближчим часом варто очікувати майбутніх чи чергових контактів щодо справедливого миру в Україні.