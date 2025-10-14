Готується щось дуже цікаве: політолог сказав, чому Зеленський і Трамп говорили два дні поспіль
- Зеленський і Трамп провели два телефонні дзвінки упродовж двох днів. Цілком ймовірно, що зараз планується щось серйозне.
- Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун пояснив, чого очікувати від зустрічі Зеленського і Трампа.
Упродовж останні особливо активізувалася взаємодія України та Сполучених Штатів. Володимир Зеленський не дарма два дні поспіль спілкувався з Дональдом Трампом телефоном. Можна очікувати на цікаві результати.
Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, судячи з усього, Україні вдалося знайти підхід до Дональда Трампа. На початках ситуація була більш ніж тривожною.
Чого очікувати від зустрічі Зеленського і Трампа?
Як наголосив Джигун, Україна продемонструвала дивовижну здатність не поступатися навіть в дуже скрутному становищі. Спершу погляд нашої держави на війну був альтернативним для Трампа. Зараз президент США став більш поступливим.
Ми бачимо зараз ці дзвінки Зеленського і Трампа. Найімовірніше, вони обговорювали щось прикладне. Одна справа, коли є протокольний дзвінок, щоб обговорити загальні речі. А дзвінки 2 дні поспіль говорять про щось прикладне,
– зазначив Джигун.
Тому, цілком ймовірно, що зараз готується щось дуже цікаве. Про це спеціально не говорять на публіку, аби не зірвати процес. І це цілком може бути пов'язане з питанням передачі Україні ракет Tomahawk. Не дарма Трамп активізувався з цим питанням упродовж останнього часу.
Чи отримає Україна Tomahawk?
Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели два телефонні дзвінки упродовж двох днів. Президент України пояснив, чому так сталося.
Вже відомо, що 17 жовтня відбудеться зустріч Зеленського і Трампа у США. Українська делегація вже вирушила до Штатів.
ЗМІ вже припустили, скільки ракет Tomahawk може отримати Україна. Але фінального рішення щодо передачі цієї зброї наразі немає.