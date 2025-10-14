Упродовж останні особливо активізувалася взаємодія України та Сполучених Штатів. Володимир Зеленський не дарма два дні поспіль спілкувався з Дональдом Трампом телефоном. Можна очікувати на цікаві результати.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, судячи з усього, Україні вдалося знайти підхід до Дональда Трампа. На початках ситуація була більш ніж тривожною.

Дивіться також США вже можуть розробляти план завершення війни в Україні, але є нюанс, – політолог

Чого очікувати від зустрічі Зеленського і Трампа?

Як наголосив Джигун, Україна продемонструвала дивовижну здатність не поступатися навіть в дуже скрутному становищі. Спершу погляд нашої держави на війну був альтернативним для Трампа. Зараз президент США став більш поступливим.

Ми бачимо зараз ці дзвінки Зеленського і Трампа. Найімовірніше, вони обговорювали щось прикладне. Одна справа, коли є протокольний дзвінок, щоб обговорити загальні речі. А дзвінки 2 дні поспіль говорять про щось прикладне,

– зазначив Джигун.

Тому, цілком ймовірно, що зараз готується щось дуже цікаве. Про це спеціально не говорять на публіку, аби не зірвати процес. І це цілком може бути пов'язане з питанням передачі Україні ракет Tomahawk. Не дарма Трамп активізувався з цим питанням упродовж останнього часу.

Чи отримає Україна Tomahawk?